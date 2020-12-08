Forbes признал Набиуллину одной из самых влиятельных женщин мира

Взгляд
8 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 18:38  |  vz.ru
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Россиянам придется переплатить за дешевую говядину

Россиянам предлагают потерпеть рост цен на говядину ради будущего отрасли Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Россия добилась больших успехов в производстве мяса птицы и свинины. Но есть еще одна стоящая особняком мясная отрасль – это производство говядины. И она находится сейчас на этапе становления. И чтобы этой отрасли выжить, цены на говядину на российских прилавках должны стать выше. Насколько подорожает говядина?  Подробности...
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Советник Ельцина рассказал о роковых обстоятельствах развала СССР

В начале 90-х Сергей Шахрай был правой рукой Бориса Ельцина по всем юридическим вопросам Александра Сенцова/Фотохроника ТАСС
«Для меня Советский Союз был всем! Если бы я считал, что 8 декабря мы что-то разваливаем, то застрелился бы на месте», – заявил газете ВЗГЛЯД Сергей Шахрай, автор проекта соглашения о создании СНГ, ныне – проректор МГУ. В декабре 1991 года, будучи советником президента Ельцина, Шахрай участвовал в переговорах в Беловежской пуще, положивших конец истории СССР. Подробности...
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Google обяжут вылавливать российских мошенников

Интернет-гигантов обяжут фильтровать всю недобросовестную рекламу Zuma/ТАСС
Google уличили в размещении сомнительного контента на своих рекламных площадках – объявления, где мошенники обещали выплаты компенсаций от государства при условии ввода данных банковской карты. Защитить пользователя от аферистов, считают эксперты, может закон, который привлечет к ответственности вместе с мошенниками и разместившую их рекламу площадку. Подробности...
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Трамп отдаст власть ради мести

«Финал президентства Трампа будет грандиозным, как в фильме», – обещают источники Zuma/ТАСС
Дональд Трамп придумал «грандиозный», «в голливудском духе» финал для своего президентства, утверждают американские СМИ. А все для того, чтобы максимально усложнить жизнь Джо Байдену и попытаться вернуться в Белый дом через четыре года. Предполагалось, что проигранные выборы уничтожат Трампа, но вместо этого они превратили его в угрозу для политической системы США.  Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Гегемон теряет глобальный трон

Вадим Козюлин
Вадим Козюлин, научный сотрудник Дипломатической академии МИД РФ, эксперт клуба «Валдай»
Принципы американской демократии катастрофически обесцениваются, за ними проступают обыкновенные государственно-олигархические интересы, стремление получить выигрыш любой ценой. Это принципы, которые очень похожи на беспринципность. Подробности...

С американцами надо говорить напрямую

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Старая Америка оказывается естественным союзником России – не только ситуативным, но и мировоззренческим. Мы принадлежим к общей христианской цивилизации. Мы верим в то, что семья – это ценность. Мы не хотим идеологического диктата. Подробности...
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Представь, что Джон Леннон мертв

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
8 декабря 1980 года в 22 часа 50 минут человек по имени Марк Чепмен окликнул Джона Леннона, возвращающегося в свой дом на Манхэттене, и выпустил в него, одну за другой, пять пуль. На следствии Чепмен с возмущением вспоминал реплику Леннона «мы популярнее Иисуса Христа». Подробности...
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США подбивают жителей Курил предать Россию

Как Корея завоевывает мир

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Чубайс как «смутное время» России

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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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17:39
собственная новость

Старый кинотеатр в Волгограде превратят в Дом детства

В Волгограде приступили к реконструкции кинотеатра «Победа», в конце 2023 года в здании разместится Дом детства, сообщила пресс-служба администрации региона.
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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    Forbes признал Набиуллину одной из самых влиятельных женщин мира

       8 декабря 2020, 18:38
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Руководитель Банка России Эльвира Набиуллина вошла в список наиболее влиятельных женщин мира, составленный американским журналом Forbes.

    Набиуллина оказалась единственной представительницей России в списке и заняла 57 позицию в списке из 100 возможных, сообщает Forbes.

    Глава Центробанка опустилась с 53-й позиции, которую она занимала в 2019 году на четыре позиции вниз. «Первое место в списке уже 10-й год занимает канцлер Германии Ангела Меркель. На второй строчке второй год подряд – глава Европейского центрального банка Кристин Лагард», – отметило издание.

    На третьем месте закрепилась кандидат в вице-президенты США Камала Харрис. Она оказалась в рейтинге впервые, и сразу заняла одну из верхних строчек. Также в список вошли глава YouTube Сьюзен Войжитски (13), королева Елизавета II (46), бывшая жена богатейшего человека планеты Джеффа Безоса Маккензи Скотт (67) и певица Рианна (69).

    В 2018 году Набиуллина входила в десятку самых влиятельных россиян в списке Forbes.


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