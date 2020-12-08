Forbes признал Набиуллину одной из самых влиятельных женщин мира

Руководитель Банка России Эльвира Набиуллина вошла в список наиболее влиятельных женщин мира, составленный американским журналом Forbes.

Набиуллина оказалась единственной представительницей России в списке и заняла 57 позицию в списке из 100 возможных, сообщает Forbes.

Глава Центробанка опустилась с 53-й позиции, которую она занимала в 2019 году на четыре позиции вниз. «Первое место в списке уже 10-й год занимает канцлер Германии Ангела Меркель. На второй строчке второй год подряд – глава Европейского центрального банка Кристин Лагард», – отметило издание.

На третьем месте закрепилась кандидат в вице-президенты США Камала Харрис. Она оказалась в рейтинге впервые, и сразу заняла одну из верхних строчек. Также в список вошли глава YouTube Сьюзен Войжитски (13), королева Елизавета II (46), бывшая жена богатейшего человека планеты Джеффа Безоса Маккензи Скотт (67) и певица Рианна (69).

В 2018 году Набиуллина входила в десятку самых влиятельных россиян в списке Forbes.