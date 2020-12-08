Кремль объяснил рост уголовных дел о коррупции

Рост уголовных дел о коррупции в России является следствием улучшения методов работы: практика совершенствуется, эффективность повышается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В администрации работает антикоррупционная комиссия. Мы много раз говорили, что это последовательная работа, это не какая-то разовая кампания. Эта работа дает свои результаты. Совершенствуются методы, получают дополнительный опыт ведомства, которые работают на этой стезе. Соответственно, результат дает о себе знать», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, с чем связано повышение числа возбужденных дел о коррупции.

Он добавил, что эффективность борьбы с коррупцией связана с тем, что «практика совершенствуется».

Напомним, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отметил, что СК за год стал возбуждать на 4% больше дел о коррупции, с начала 2020 года ведомство возбудило свыше 15,2 тыс. уголовных дел о коррупции.