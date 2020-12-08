Бастрыкин назвал взысканную с коррупционеров сумму в 2020 году

По коррупционным преступлениям в 2020 году удалось возместить более 2 млрд рублей, сообщил глава СК Александр Бастрыкин.

«В ходе следствия возмещен ущерб более чем на 2,3 млрд рублей и наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 8 млрд 137 млн рублей», – сказал он в интервью РИА «Новости».

По его словам, с 2011 года по настоящее время государству и потерпевшим от коррупционных преступлений гражданам было возмещено почти 34 млрд рублей.

Также Бастрыкин отметил, что СК за год стал возбуждать на 4% больше дел о коррупции, с начала 2020 года ведомство возбудило свыше 15,2 тыс. уголовных дел о коррупции. Всего же, по его словам, с 2011 года в суд было передано свыше 90 тыс. уголовных дел этой направленности.

Глава СК назвал коррупцию транснациональной проблемой, снижающей доверие к власти и инвестиционную привлекательность государства. Он подчеркнул, что это замедляет социально-экономическое развитие страны.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что в 2020 году ущерб от коррупционных преступлений составил 29 млрд рублей, это на четверть меньше показателя за первые шесть месяцев 2019 года.