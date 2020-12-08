Попросивший российский паспорт итальянский волонтер отметил чувство юмора Путина

Итальянский волонтер Валерио Дзанетти, которому президент Владимир Путин обещал помочь с получением российского паспорта, заявил, что был удивлен легкостью общения с главой государства, а также его чувством юмора.

По словам Дзанетти, он не ожидал, что вообще сможет когда-нибудь разговаривать с президентом России, и когда Путин к нему обратился, испытал невероятное волнение. «Я очень волновался, а он был спокойный общительный, как-то сразу успокоил. Был ключевой момент в принятии решения, я даже не мечтал об этом, о том, что смогу с ним говорить. Это меня удивило, что он такой простой в хорошем смысле», – рассказал Дзанетти, передает РИА «Новости».

По его словам, о получении гражданства он уже раздумывал некоторое время, но до конца не мог принять решение. «Я думал об этом, но не мог решиться: сделаю – не сделаю. Разговор с президентом меня подтолкнул на это. Я подумал, что когда у меня может быть второй шанс попросить? Мне сильно помогло то, что у него есть чувство юмора», – отметил волонтер.

В то же время Дзанетти заявил, что пока не знает, когда документ будет готов. «Пока мне ничего не сказали. Это долгий процесс, куда включаются разные агентства, ведомства, идет проверка всех данных. Точно я не знаю по срокам», – сказал волонтер, отвечая на вопрос, получит ли он документ до Нового года.

Ранее волонтер-итальянец Валерио Дзанетти живет в Красноярске уже восемь лет, занимается преподаванием итальянского и испанского языков, активно участвует в волонтерском движении. В ходе встречи Путина с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России – 2020» он рассказал, что мечтает стать гражданином России, и уточнил, что это «тонкий намек». На ремарку Валерио, что его «сердце здесь» в России, президент отметил, что и российский «паспорт, конечно, должен быть рядом с сердцем», пообещав решить этот вопрос. В понедельник в МВД России сообщили, что Дзанетти подал заявление о приеме в гражданство России как носитель русского языка.