Попросивший российский паспорт итальянский волонтер отметил чувство юмора Путина

Взгляд
8 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 12:21  |  vz.ru
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Россиянам придется переплатить за дешевую говядину

Россиянам предлагают потерпеть рост цен на говядину ради будущего отрасли Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Россия добилась больших успехов в производстве мяса птицы и свинины. Но есть еще одна стоящая особняком мясная отрасль – это производство говядины. И она находится сейчас на этапе становления. И чтобы этой отрасли выжить, цены на говядину на российских прилавках должны стать выше. Насколько подорожает говядина?  Подробности...
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Советник Ельцина рассказал о роковых обстоятельствах развала СССР

В начале 90-х Сергей Шахрай был правой рукой Бориса Ельцина по всем юридическим вопросам Александра Сенцова/Фотохроника ТАСС
«Для меня Советский Союз был всем! Если бы я считал, что 8 декабря мы что-то разваливаем, то застрелился бы на месте», – заявил газете ВЗГЛЯД Сергей Шахрай, автор проекта соглашения о создании СНГ, ныне – проректор МГУ. В декабре 1991 года, будучи советником президента Ельцина, Шахрай участвовал в переговорах в Беловежской пуще, положивших конец истории СССР. Подробности...
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Google обяжут вылавливать российских мошенников

Интернет-гигантов обяжут фильтровать всю недобросовестную рекламу Zuma/ТАСС
Google уличили в размещении сомнительного контента на своих рекламных площадках – объявления, где мошенники обещали выплаты компенсаций от государства при условии ввода данных банковской карты. Защитить пользователя от аферистов, считают эксперты, может закон, который привлечет к ответственности вместе с мошенниками и разместившую их рекламу площадку. Подробности...
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Америка толкает Украину к захвату «крымского плацдарма»

Воссоединение Крыма с Россией до сих пор генерирует в Киеве несбыточные планы Алексей Павлишак/ТАСС
Украина вновь активизировала усилия по так называемой деоккупации Крыма, затихшие после ухода Порошенко заявления Киева по этому поводу звучат с новой силой. В частности, в Верховной раде появилось целое объединение «Крымская платформа», предпринимаются попытки создать некую международную группу по Крыму и даже пригласить в нее Россию. Зачем все это Киеву и на что он надеется? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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С американцами надо говорить напрямую

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Старая Америка оказывается естественным союзником России – не только ситуативным, но и мировоззренческим. Мы принадлежим к общей христианской цивилизации. Мы верим в то, что семья – это ценность. Мы не хотим идеологического диктата. Подробности...

Представь, что Джон Леннон мертв

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
8 декабря 1980 года в 22 часа 50 минут человек по имени Марк Чепмен окликнул Джона Леннона, возвращающегося в свой дом на Манхэттене, и выпустил в него, одну за другой, пять пуль. На следствии Чепмен с возмущением вспоминал реплику Леннона «мы популярнее Иисуса Христа». Подробности...

Зачем американцам Курилы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
США пытаются убедить Японию ужесточить позицию по курильской проблеме. Интересам Токио это не соответствует – но разве Вашингтон волнуют такие мелочи, когда на кону более важные задачи? Подробности...
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США подбивают жителей Курил предать Россию

Как Корея завоевывает мир

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Чубайс как «смутное время» России

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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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17:39
собственная новость

Старый кинотеатр в Волгограде превратят в Дом детства

В Волгограде приступили к реконструкции кинотеатра «Победа», в конце 2023 года в здании разместится Дом детства, сообщила пресс-служба администрации региона.
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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    Попросивший российский паспорт итальянский волонтер отметил чувство юмора Путина

    8 декабря 2020, 12:01

    Текст: Алина Назарова

    Итальянский волонтер Валерио Дзанетти, которому президент Владимир Путин обещал помочь с получением российского паспорта, заявил, что был удивлен легкостью общения с главой государства, а также его чувством юмора.

    По словам Дзанетти, он не ожидал, что вообще сможет когда-нибудь разговаривать с президентом России, и когда Путин к нему обратился, испытал невероятное волнение. «Я очень волновался, а он был спокойный общительный, как-то сразу успокоил. Был ключевой момент в принятии решения, я даже не мечтал об этом, о том, что смогу с ним говорить. Это меня удивило, что он такой простой в хорошем смысле», – рассказал Дзанетти, передает РИА «Новости».

    По его словам, о получении гражданства он уже раздумывал некоторое время, но до конца не мог принять решение. «Я думал об этом, но не мог решиться: сделаю – не сделаю. Разговор с президентом меня подтолкнул на это. Я подумал, что когда у меня может быть второй шанс попросить? Мне сильно помогло то, что у него есть чувство юмора», – отметил волонтер.

    В то же время Дзанетти заявил, что пока не знает, когда документ будет готов. «Пока мне ничего не сказали. Это долгий процесс, куда включаются разные агентства, ведомства, идет проверка всех данных. Точно я не знаю по срокам», – сказал волонтер, отвечая на вопрос, получит ли он документ до Нового года.

    Ранее волонтер-итальянец Валерио Дзанетти живет в Красноярске уже восемь лет, занимается преподаванием итальянского и испанского языков, активно участвует в волонтерском движении. В ходе встречи Путина с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России – 2020» он рассказал, что мечтает стать гражданином России, и уточнил, что это «тонкий намек». На ремарку Валерио, что его «сердце здесь» в России, президент отметил, что и российский «паспорт, конечно, должен быть рядом с сердцем», пообещав решить этот вопрос. В понедельник в МВД России сообщили, что Дзанетти подал заявление о приеме в гражданство России как носитель русского языка. 


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