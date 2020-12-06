Просивший у Путина гражданство России волонтер-итальянец посетил МВД

Руководители главка МВД по Красноярскому краю встретились с итальянским волонтером Валерио Дзанетти, которому президент России Владимир Путин обещал решить вопрос с выдачей российского паспорта, сообщила пресс-служба ведомства.

«В Красноярске прошла встреча руководства управления по вопросам миграции краевого главка с Валерио Дзанетти, который во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным высказал просьбу о принятии в российское гражданство. Валерио живет в Красноярском крае на протяжении восьми лет. Несколько лет преподавал иностранные языки в одном из вузов Красноярска. Активно участвует в волонтерском движении», – приводятся на сайте ведомства слова официального представителя МВД Ирины Волк.

Отмечается, что руководители главка МВД разъяснили Дзанетти порядок приема в российское гражданство и перечень необходимых документов. «Достигнута договоренность, что итальянский волонтер в ближайшее время представит все документы, после чего вопрос о его приеме в гражданство в Российской Федерации будет рассмотрен в возможно короткий срок», – добавили в ведомстве.

Ранее президент Владимир Путин пообещал решить вопрос с выдачей российского паспорта волонтеру-итальянцу из Красноярска Валерио Занетти, отметив тесное сотрудничество двух стран в период пандемии COVID-19.