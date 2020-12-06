Трамп заявил об угрозе «коммунистической формы правления» в США

Демократы в США исказили результаты президентских выборов и хотят перейти на коммунистическую форму правления, заявил президент-республиканец Дональд Трамп.

Выступая перед сторонниками в Джорджии, он сказал: «Мы выигрываем эти выборы». Трамп утверждает, что «во всех штатах были поданы сотни тысяч незаконных голосов», которые «появляются из-под навесных потолков и кожаных мешков». Трамп призвал голосовать за кандидатов в сенаторы от Республиканской партии во втором туре выборов 5 января – голосование в Джорджии решит, какая из партий получит контроль над Сенатом. Президент США заявил, что «демократы планируют мошенничать» и им нельзя позволить «этого вновь», передает РИА «Новости».

Действующий глава американского государства заявил, что «покорно признал бы себя проигравшим», «если бы проиграл». В этом случае, по словам Трампа, он «поехал бы во Флориду, не переживал бы, гулял и говорил о том, что хорошо поработал». Трамп подчеркнул, что нельзя признавать поражение, если демократы «крадут, обманывают и занимаются фальсификациями», передает ТАСС.

В Джорджии «определят», будут ли дети нынешних избирателей «жить при социализме или в свободной стране», сказал он, добавив, что «социализм – это только начало для этих людей». По словам Трампа, демократы «хотят перейти на коммунистическую форму правления».

«В 2024 году – хотя, надеюсь, мне не придется быть кандидатом, мы выиграем Белый дом вновь. Один друг сказал мне: не беспокойтесь, сэр, вы лидируете в опросах, вы выиграете на выборах 2024 года, а я говорю – не хочу ждать до 2024 года, хочу вернуться на три недели назад», – заявил Трамп. Трамп также выступил против возвращения США в Парижское соглашение по климату: «Мы заплатим триллионы и триллионы долларов. У России большое преимущество перед нами, они начинают с давних времен, когда воздух был очень грязный, это был их стандарт. Китай не начинает участвовать с 2030 года. А мы начинаем немедленно. Подумайте, каких денег это будет стоить». Напомним, Трамп заявил, что использование процедуры голосования по почте на состоявшихся в ноябре выборах позволило демократам напечатать и разослать десятки миллионов бюллетеней неизвестным получателям практически без гарантий защиты, что привело к мошенничеству в невиданных масштабах.

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