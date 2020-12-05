Возбуждено дело после убийства редактора районной газеты в Тульской области

Главного редактора газеты Узловского района Тульской области «Знамя» Сергея Ванеева убили. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). <...> Личность подозреваемого установлена, им оказался 27-летний знакомый потерпевшего», – говорится в сообщении следственного управления, передает ТАСС.

Ванеев был обнаружен убитым днем 5 декабря в одном из домов в городе Узловая. «Подозреваемый, находясь по вышеуказанному адресу в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с потерпевшим причинил ему ножевое ранение грудной клетки. <...> Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – отметили в пресс-службе.

Сергей Ванеев родился в 1966 году, окончил Московский полиграфический институт, с 1987 года зачислен корреспондентом в штат редакции газеты «Знамя», с 1992 года являлся ее главным редактором.

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