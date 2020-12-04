Минюст назвал необоснованным решение суда Нидерландов по делу ЮКОСа

Решение Верховного суда Нидерландов отклонить российское ходатайство в рамках дела ЮКОСа необоснованно, заявили в Минюсте России.

Как уточнили в министерстве, Верховный суд Нидерландов неправомерно применил чрезмерно строгий стандарт при оценке шансов на удовлетворение поданной кассационной жалобы России и отказался принять во внимание многочисленные доводы российской стороны о недобросовестных действиях бывших акционеров ЮКОСа. «Верховный суд Нидерландов также проигнорировал подставной характер компаний-однодневок, выступающих стороной разбирательства», – уверены в ведомстве.

«Российская Федерация расценивает решение Верховного суда Нидерландов как необоснованное и продолжит отстаивать свои законные интересы в Нидерландах и других юрисдикциях», – говорится в сообщении на сайте ведомсва.

В Минюсте также отметили, что ранее в практике Верховного суда Нидерландов никогда не принимались решения о приостановлении исполнения по подобным делам.

Ранее в пятницу сообщалось, что Верховный суд Нидерландов не стал рассматривать ходатайство России о приостановке исполнения судебных решений гаагского арбитража по искам бывших акционеров ЮКОСа.

Напомним, в июне верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу Москвы на решение апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 млрд долларов. При этом изначально суд постановил взыскать с России 50 млрд долларов, затем это решение отменил окружной суд Гааги, но в минувшем феврале апелляционный суд Гааги снова встал на сторону акционеров. Москва обжаловала это решение.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, как акционеры ЮКОСа снова хотят заработать на России.