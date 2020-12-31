Подсчитан прожиточный минимум за 2020 год

Минтруд предварительно рассчитал прожиточный минимум на душу населения за 2020 год, он составит 11301 рубль.

«Минтруд провел предварительный расчет прожиточного минимума на душу населения за 2020 год: он составит 11301 рубль. Для трудоспособного населения величина этого показателя составит 12223 рубля, для пенсионеров – 9299 рублей, для детей – 11203 рубля. Это данные предварительного расчета размера прожиточного минимума на основе цен на товары, включенных в состав потребительской корзины, за 11 месяцев 2020 года», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

С 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год как соотношение с медианным среднедушевым доходом. На душу населения он составит 11653 рубля, трудоспособного населения – 12702 рубля, для детей – 11303 рубля, для пенсионеров – 10022 рубля.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рекомендовала властям рассмотреть возможность коррекции прожиточного минимума пенсионера в сторону увеличения: на ее взгляд, сумма должна быть выше, чем у трудоспособных граждан.