Москалькова призвала изменить прожиточный минимум пенсионеров

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рекомендовала властям рассмотреть возможность коррекции прожиточного минимума пенсионера в сторону увеличения: на ее взгляд, сумма должна быть выше, чем у трудоспособных граждан.

В тематическом докладе омбудсмена «Соблюдение и защита трудовых прав граждан в России» указывается, что «представляется возможным рекомендовать рассмотреть вариант коррекции прожиточного минимума пенсионера в сторону увеличения от минимума взрослого трудоспособного гражданина», передает ТАСС.

Подчеркивается, что действующий вариант расчета, при котором пенсионерам устанавливается прожиточный минимум на уровне 80% от минимума, положенного взрослому трудоспособному гражданину, не отвечает принципу социальной справедливости.

«Зачастую пенсионеры не имеют иного дохода, кроме пенсии, поскольку в силу возраста не могут обеспечить себе дополнительный заработок. При этом необходимо учитывать постоянно растущие цены на лекарства, медицинскую помощь, уход за гражданами пенсионного возраста. Реальные расходы на вышеуказанные цели иногда даже превышают минимальные расходы граждан в трудоспособном возрасте, и от них пенсионер не может отказаться, поскольку это связано непосредственно с жизнеобеспечением», – поясняет омбудсмен.

В некоторых регионах предусмотрены программы по обеспечению пенсионеров льготными лекарствами и социальной помощью, однако, как правило, такая поддержка осуществляется в «богатых» субъектах России.

Москалькова также предложила российскому правительству проработать возможность увеличения пособия по безработице для уволенных лиц предпенсионного возраста, а также «предоставления дополнительных гарантий защиты трудовых прав, гарантий социального обеспечения, независимо от даты постановки на учет в качестве безработного».

Кроме того, по мнению омбудсмена, налоговые льготы для организаций, привлекающих к труду осужденных, помогут решить вопрос с их трудоустройством. По информации ФСИН России, почти 60% осужденных не трудоустроены, в связи с чем они не могут помогать своим семьям, погасить материальный вред по суду.

Москалькова также предложила правительству рассмотреть вопрос о выделении дополнительного финансирования УИС на увеличение материально-технической базы учреждений, при которых осуществляется профессиональное обучение осужденных, и изучить возможность субсидирования учреждений УИС из бюджета с целью создания специализированных рабочих мест для осужденных-инвалидов в рамках госпрограммы «Доступная среда».

Также для мотивации осужденных к оплачиваемому труду во время отбывания наказания она предлагает кабмину рассмотреть вопрос о нормативном регулировании на законодательном уровне вопроса применения к заработной плате указанных лиц районных коэффициентов и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Вместе с тем предлагается легализовать кризисные центры для женщин. В данный момент они существуют за счет волонтеров, «но у государства должно быть право содержать кризисные центры и выделять им финансирование».

Отмечается, что омбудсмен считает необходимым рассмотреть предложение о включении в трудовой стаж периода, когда женщина занимается воспитанием детей, и предоставить женщинам возможность работать удаленно, если это связано с семейными обстоятельствами.