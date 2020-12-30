Спикер Ярославской облдумы погиб в ДТП

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30 декабря, среда  |  Последнее обновление — 19:09  |  vz.ru
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Саудовская Аравия показала опасность нефтяной иглы

Саудовская Аравия столкнулась в 2020 году с финансовыми трудностями REUTERS/Maxim Shemetov
Нефтяной кризис нанес серьезный удар по экономике Саудовской Аравии. Она показала рекордное за десятилетие падение. Королевство нещадно сжигает свои резервы и лезет в долговую яму. История Саудовской Аравии может стать наглядным примером того, как нефтяная игла губит страну. Подробности...
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Конец эпохи Меркель не сулит России ничего хорошего

Раньше Германия была главным партнером России в ЕС, теперь это главный критик Sputnik/Sergei Guneev/Kremlin/REUTERS
Под конец года Россия и Германия ввели очередные санкции друг против друга, что наглядно характеризует 2020-й в отношениях двух стран – он худший со времен падения Берлинской стены. Принимая в Москве представителей немецкой оппозиции, российская власть сама демонстрирует, что надежды на взаимопонимание с Берлином при канцлере Меркель больше нет. В 2021-м Меркель уйдет. Но тогда, скорее всего, станет еще хуже. Подробности...
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В создании лучших подводных лодок России возникли сложности

Атомные подводные лодки «Ясень-М» – самые совершенные подводные лодки ВМФ России mil.ru
Происходящая традиционно в конце года массовая передача новейшей военной техники Вооруженным силам России омрачилась досадным эпизодом. Сразу к трем новейшим и совершенным атомным подводным лодкам, в том числе носителю атомной торпеды «Посейдон», у ВМФ России возникли вопросы – и передача этих кораблей флоту была перенесена. В чем проблемы с этим важнейшим для нашей страны оружием? Подробности...
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Как наказать Латвию за гонения на российские СМИ

Телеканал РТ стал одной из главных мишеней латвийских спецслужб Илья Питалев/РИА «Новости»
Еще не так давно Латвия умоляла Москву не забирать полностью транзит из Прибалтики – а всего через несколько дней в стране арестовали журналистов, вся вина которых заключалась лишь в сотрудничестве с российской прессой. Судя по реакции из России, происходящее может окончательно изменить политику Москвы по отношению к происходящему в прибалтийских странах. Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Постсоветские страны ничему не учатся

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Массовые акции протеста армян против премьер-министра Никола Пашиняна – еще одно доказательство элементарной аксиомы для стран постсоветского пространства. Никакие простые акции – ни Майданы, ни выборы спасителя – не помогут решить фундаментальную задачу по созданию государства. Подробности...

Империю Романовых погубили мифы и слухи

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Возможные отношения между Распутиным и женой Николая II обсуждал весь Петербург – это было общим развлечением для всех чинов и классов. Распутин эти слухи никак не комментировал, таким образом, их не отрицая. Подробности...
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Почему гимн СССР – лучший для России

Андрей Веселов
Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
30 декабря исполняется двадцать лет с момента утверждения и первого исполнения нового-старого гимна России на музыку Александрова. Это советский гимн, и он стал частью «национального кода» – вместе с салатом оливье и романом «Война и мир». Подробности...
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Что изменит уход Меркель

ТОП-10 технологических достижений России в 2020 году

Когда распадется Украина

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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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ВКС России получили на вооружение первый Су-57

Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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    Спикер Ярославской облдумы погиб в ДТП

    30 декабря 2020, 18:28

    Текст: Ольга Никитина

    Председатель Ярославской областной думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Алексей Константинов в среду, 30 декабря, погиб в ДТП в Тверской области по дороге домой, куда отправился на новогодние праздники, сообщили в пресс-службе облдумы.

    «Сегодня с утра поздравил ветерана в Ростовском районе, вручил подарки детям медиков, которые работают в «красной зоне», – говорится в сообщении пресс-службы.

    По данным пресс-службы УМВД по Тверской области, ДТП произошло на трассе Сергиев-Посад – Череповец. «Водитель – мужчина 1964 года рождения, предварительно, управляя автомобилем Hyundai, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Mazda под управлением женщины 1983 года рождения. Водитель автомобиля Hyundai погиб на месте, женщина доставлена в Кашинскую центральную районную больницу», – сказали ТАСС в пресс-службе.

    В полиции отметили, что трасса была обработана реагентами, на автомобилях установлены шины с шипованным покрытием. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливают все обстоятельства происшествия.

    Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своей странице в Instagram выразил соболезнования родным и близким депутата. «Алексей Дмитриевич был за рулем, в Тверской области. Это огромное горе для близких и родных, большая потеря для ярославцев. Выражаю всем, кто знал Алексея Дмитриевича, свои самые искренние соболезнования», – написал Миронов.

    Константинов с марта 2020 года возглавлял волонтерский центр «Единой России». С июня 2017 года он руководил Ростовским муниципальным районом Ярославской области. 9 сентября 2018 года был избран депутатом Ярославской областной думы, 25 сентября 2018 года – председателем Ярославской областной думы. В январе 2019 года возглавил региональное отделение «Единой России».

    Занимал руководящие должности в государственных и коммерческих организациях. Отмечен медалями «За отличие в военной службе» I степени, «За безупречную службу» II и III степени.


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