Прохожий угнал приехавшую на вызов скорую на Урале

Мужчина угнал машину скорой помощи, которая приехала на вызов к пожилой женщине в селе Новоалексеевка Свердловской области, сообщил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

По сообщениям местных сообществ «ВКонтакте», инцидент произошел около 10 часов утра 29 декабря, когда на вызов в один из частных домов приехала бригада скорой помощи, передает Ura.ru.

Медики, которых вызвали к пожилой пациентке, оставили автомобиль во дворе без присмотра на несколько минут. Врачи прошли в дом к пациентке, пока водитель помогал медикам с носилками, оставив ключи в замке зажигания, прохожий подошел к автомобилю, сел в него и уехал.

«По данному факту представители МВД сразу возбудили и расследуют уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Похищенное транспортное средство наряды ДПС, участвовавшие в поиске, обнаружили на территории деревни Старые Решеты у одного из домов», – сказал Горелых.

По его словам, автомобиль не поврежден, но угонщик успел скрыться от полиции. В настоящее время его разыскивает полиция.

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