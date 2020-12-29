Подростка задержали за угон восьми автомобилей в Приморье

16-летний подросток задержан по подозрению в угоне восьми иномарок и кражах из автомобилей в Приморье.

«В дежурную часть отдела полиции №2 (Первомайский район) УМВД по Владивостоку поступило сообщение жителя дальневосточной столицы об угоне автомобиля. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили заявителя и возможных очевидцев.

Установлено, что автовладелец припарковал транспортное средство в ночное время суток на придомовой территории по улице Сахалинская. Утром следующего дня мужчина машины не обнаружил.

Кроме того, в полицию поступил ряд аналогичных заявлений от жителей района. У граждан угоняли автомашины, не оборудованные охранной сигнализацией. По большей части средства передвижения были 1995 года выпуска и старше», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, который оказался 16-летним жителем Владивостока. «Злоумышленник вскрывал иномарки и какое-то время передвигался на них сам или же с друзьями. После того, как заканчивалось топливо в бензобаках, он оставлял автомобиль», – отметили в МВД.

В отделе полиции молодой человек дал признательные показания. На его счету оказалось восемь угонов и три кражи из автотранспорта. Задержанный пояснил, что брал чужие автомашины не с целью хищения, а «просто для того, чтобы покататься с друзьями».

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) и по ч. 2 ст. 158 (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Максимальная санкция по каждой статье предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В полиции подчеркнули, что «согласно законодательству, за совершение кражи либо неправомерное завладение транспортным средством уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего возраста. Поэтому детские «забавы» могут обернуться совсем не детским наказанием».

Напомним, в ноябре Подросток в Башкирии погиб в ДТП на угнанном у родителей авто.