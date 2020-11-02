Подросток в Башкирии погиб в ДТП на угнанном у родителей авто

В Башкирии 15-летний подросток погиб в ДТП, разбившись на скорости 160 км/ч, сообщило региональное управление ГИБДД.

Авария произошла в Туймазинском районе республики около 6.30 по местному времени, говорится в сообщении в Instagram Гоасавтоинспекции Башкирии.

Подросток ночью угнал машину у своих родителей, заехал за своим 12-летним другом, после чего они решили покататься по городу. Затем несовершеннолетние захотели испытать автомобиль на федеральной трассе «Самара – Уфа – Челябинск». Разогнавшись, девятиклассник не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение, в результате чего машина перевернулась.

Оба подростка были госпитализированы. Позже 15-летний парень скончался на больничной койке. По факту ДТП начато расследование.