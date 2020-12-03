ЦСКА проиграл «Вольфсбергу» в матче группового этапа Лиги Европы

Российский футбольный клуб ЦСКА проиграл австрийскому «Вольфсбергу» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу команды из Австрии. Мяч на 22-й минуте забил Дарио Визингер. В другом матче группы K хорватское «Динамо» в гостях обыграло нидерландский «Фейенорд» со счетом 2:0, передает ТАСС.

В турнирной таблице группы K «Вольфсберг» вышел на второе место, набрав семь очков, ЦСКА с тремя очками идет четвертым. Первое место с 11 очками занимает «Динамо», третье с пятью очками – «Фейенорд». Таким образом, ЦСКА за тур до конца группового этапа потерял шансы на выход в 1/16 финала Лиги Европы.

ЦСКА стал второй российской командой, которая лишилась шансов на попадание в плей-офф еврокубков. В среду «Зенит» проиграл бельгийскому «Брюгге» в Лиги чемпионов и досрочно занял последнее место в своей группе. «Краснодар» в среду в Лиге чемпионов обыграл французский «Ренн» и вышел в 1/16 финала Лиги Европы. «Локомотиву» для выхода в весеннюю стадию еврокубков на следующей неделе необходима гостевая победа над мюнхенской «Баварией» и осечка «Зальцбурга» в матче с «Атлетико».

Матчи заключительного тура группового этапа Лиги Европы пройдут 10 декабря. ЦСКА в гостях сыграет с «Динамо», «Вольфсберг» на своем поле встретится с «Фейенордом».