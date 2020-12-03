Представители посольства Британии посетили пункты пропуска на границе с Крымом

Группа дипломатических представителей посольства Великобритании на Украине побывали на границе с Крымом и ознакомились с работой контрольно-пропускных пунктов «Чонгар», «Каланчак» и «Чаплинка», сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

«Вчера с рабочим визитом на админгранице с временно оккупированным Крымом побывала группа дипломатических представителей посольства Великобритании на Украине, которую возглавил Атташе по вопросам обороны коммодор Королевских ВМС Тим Вудс», – сообщило ведомство в Facebook.

Отмечается, что представители посольства побывали на КПП «Чонгар», «Каланчак» и «Чаплинка» и ознакомились с порядком осуществления пропускных операций, инфраструктурой КПП и условиями службы пограничников.

Представителей посольства сопровождали «постоянный представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич и начальник Херсонского пограничного отряда Юрий Чернов.

Ранее Украина предложила Евросоюзу создать пост специального представителя по Крыму, так как ЕС является хорошим партнером Украины и поддерживает ее.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.