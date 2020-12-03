Роскачество обнаружило видовую подмену в консервах печени трески

Роскачество проверило консервы из печени трески и обнаружило в одном из образцов видовую подмену, говорится в сообщении организации.

Роскачество исследовало печень трески натуральную 20 торговых марок отечественного и импортного производства (17 изготовлены в России, продукция трех – из Исландии) по 172 показателям качества и безопасности. Закупочная стоимость составила от 73,78 до 181,73 рублей за 100 г., передает ТАСС.

«В консервах «Спецзаказ» эксперты выявили видовую подмену: ДНК рыб рода трески (атлантической или тихоокеанской) не обнаружена. Данный факт является нарушением, так как производитель размещает в маркировке недостоверную информацию и тем самым вводит в заблуждение потребителя», – отмечается в сообщении.

По словам исполнительного директора Рыбного союза Сергея Гудкова, которые приводятся в сообщении, для подмены печени трески недобросовестные производители используют печень макроруса, минтая, а также молоки лососевых, например, горбуши с добавлением печени трески.

«Причина такой подмены кроется в безумном росте цен на сырье – печень трески. Из-за запрета на ввоз рыбного сырья в результате введения эмбарго цена выросла примерно с 80 рублей в 2014 году до 450 рублей в настоящее время. На фоне цены печени минтая от 70 до 120 рублей недобросовестным производителям очень выгодно производить такой фальсификат», – пояснил он.

Эксперты также сообщили, что в ходе проверки было выявлено, что печень трески торговых марок «Ашан», «Вкусные консервы» и Nord Pilgrim (все российского производства) соответствовали не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающим требованиям стандарта Роскачества.

Некоторые из исследованных марок не смогли дотянуть до опережающих требований стандарта Роскачества по различным показателям, например, по «кислотному числу жира» (показатель качества и свежести сырья), «массовой доли поваренной соли» и другим.

Роскачество установило, что в продукции всех торговых марок нет превышения по содержанию токсичных элементов, радионуклидов и других опасных для здоровья веществ. По микробиологическим показателям все консервы также соответствуют установленным требованиям технического регламента. Это позволяет утверждать, что вся продукция изготовлена с соблюдением технологии и санитарных требований. Кроме того, в исследовании не были обнаружены антибиотики, следовательно, можно сделать заключение, что вся рыба выловлена в море.

Эксперты не выявили в продукции паразитов. «При тщательном контроле сырья на наличие паразитов или паразитарных поражений, производители вынуждены нарезать печень на кусочки, поэтому иногда мы видим в консервах не целые куски печени, а нарезанный продукт», – объяснил начальник отдела испытаний Роскачества Данила Чернышов. Превышения соли в консервах не выявлено. Однако в консервах «Гостово» и «Спецзаказ», изготовленных по действующему ГОСТу, эксперты выявили меньше соли, чем установлено нормативами.

Как сообщили в Роскачестве, по вкусу, запаху, внешнему виду и консистенции все исследованные образцы соответствуют требованиям ГОСТа. Консервы «ГОСТ» и «КитБай», изготовленные по ГОСТу, не соответствовали установленным нормативам по органолептическим характеристикам - эксперты выявили нехарактерный для данного продукта цвет печени и выделившегося жира. Цвет жира этих марок оказался темно- желтый.

Также несоответствие цвета печени и жира эксперты обнаружили и у двух других марок, однако формально это нельзя считать нарушением, так как продукция выпускается по собственным нормативным документам.

«Несоответствие цвета требованиям ГОСТа может объясняться использованием некачественного исходного сырья (как рыбы, так и печени), а также нарушениями технологического процесса производства продукции», – объяснила Абрамова. Эксперты также обнаружили, что у ТМ «Баренц» информация о массовой доли жира и витамина А не соответствует маркировке (жира и витамина А оказалось больше, чем указано). Это единственная марка, у которой не указаны средние значения в составе продукта.

Ранее Роскачество перечислило правила выбора рыбных консервов.