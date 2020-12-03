Роскачество обнаружило видовую подмену в консервах печени трески

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3 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 09:57  |  vz.ru
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Германия придумала «зеленую» защиту «Северного потока – 2» от США

Немцы нашли способ работать токсичными российскими судами над газопроводом J.Koehler/Imago-images
/Global Look Press
В Германии не только планируют начать достройку «Северного потока – 2» после года простоя, но и придумали, как немецким компаниям, участвующим в этом процессе, обойти американские санкции. Эксперты считают, что следом за прокладкой труб на небольшом немецком участке начнутся работы и на главном недостроенном участке – в водах Дании. А вот обойти санкции будет не так просто, как планируют немцы. Подробности...
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Украинцы меняют отношение к Донбассу слишком медленно

Предоставление Донбассу автономии поддерживают 48,6% украинцев, против только 38,8% Игорь Маслов/РИА «Новости»
Опросы общественного мнения на Украине выявили, что большинство выступает за переговоры с Донецком и Луганском и за уступки Донбассу в целом. Украинцы исходят из того, что это принесло бы пользу самой Украине. Однако видеть в этой социологии повод для надежды преждевременно — цифры столь же лукавы, как и позиция Зеленского по Минским соглашениям. Подробности...
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Как Запад отказывался воевать против Гитлера

1942 год. Молотов (второй слева) и глава МИД Британии Иден подписывают советско-британский договор о войне против гитлеровской Германии. Крайний справа – Черчилль Историко-документальный
департамент МИД России
Почему открытие второго фронта, который был крайне необходим для борьбы с фашизмом, произошло только в 1944 году? Что мешало войскам США и Великобритании высадиться в Европе и какими способами СССР пытался приблизить этот момент? Обо всем этом рассказывают рассекреченные дипломатические документы тех лет. Подробности...
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Как командир партизан Латвии из героя стал «оккупантом»

Вилис Самсонс был убежденным коммунистом lvi.lu.lv
В современной Латвии чтят нацистских преступников и коллаборационистов. Тех же, кто действительно освобождал Латвию от нацизма, почти забыли. Между тем ровно сто лет назад, 3 декабря 1920 года, родился человек, который возглавлял партизанское движение в Латвии – Вилис Петрович Самсонс. В каких условиях действовали латышские партизаны и благодаря чему им удавалось побеждать нацистов?  Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Как Русская армия превратилась в неуправляемую озверевшую толпу

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
3 декабря 1917 года произошло вопиющее, по меркам даже столетней давности, событие – солдатско-матросская толпа буквально растерзала командующего сухопутными вооруженными силами страны. Это ярко свидетельствовало о смене эпох. Подробности...

Сближение Анкары и Эр-Рияда открывает новые возможности для Москвы

Иса Джавадов
Иса Джавадов, Историк, востоковед
На фоне обсуждений карабахской войны, выборов в США и изменений на постсоветском пространстве – остались без внимания недавние действия Саудовской Аравии и Турции. А они могут открыть России новые возможности. Подробности...

Украинский локдаун и предчувствие катастрофы

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Реальный силовой ресурс сейчас сосредоточен в руках Авакова. Будучи крайне непопулярным политиком, именно Аваков, тем не менее, может претендовать на роль «делателя президентов» в условиях нестабильности. Подробности...
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Запад «продал и предал» Грузию

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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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    Роскачество обнаружило видовую подмену в консервах печени трески

    3 декабря 2020, 08:59

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Роскачество проверило консервы из печени трески и обнаружило в одном из образцов видовую подмену, говорится в сообщении организации.

    Роскачество исследовало печень трески натуральную 20 торговых марок отечественного и импортного производства (17 изготовлены в России, продукция трех – из Исландии) по 172 показателям качества и безопасности. Закупочная стоимость составила от 73,78 до 181,73 рублей за 100 г., передает ТАСС.

    «В консервах «Спецзаказ» эксперты выявили видовую подмену: ДНК рыб рода трески (атлантической или тихоокеанской) не обнаружена. Данный факт является нарушением, так как производитель размещает в маркировке недостоверную информацию и тем самым вводит в заблуждение потребителя», – отмечается в сообщении.

    По словам исполнительного директора Рыбного союза Сергея Гудкова, которые приводятся в сообщении, для подмены печени трески недобросовестные производители используют печень макроруса, минтая, а также молоки лососевых, например, горбуши с добавлением печени трески.

    «Причина такой подмены кроется в безумном росте цен на сырье – печень трески. Из-за запрета на ввоз рыбного сырья в результате введения эмбарго цена выросла примерно с 80 рублей в 2014 году до 450 рублей в настоящее время. На фоне цены печени минтая от 70 до 120 рублей недобросовестным производителям очень выгодно производить такой фальсификат», – пояснил он.

    Эксперты также сообщили, что в ходе проверки было выявлено, что печень трески торговых марок «Ашан», «Вкусные консервы» и Nord Pilgrim (все российского производства) соответствовали не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающим требованиям стандарта Роскачества.

    Некоторые из исследованных марок не смогли дотянуть до опережающих требований стандарта Роскачества по различным показателям, например, по «кислотному числу жира» (показатель качества и свежести сырья), «массовой доли поваренной соли» и другим.

    Роскачество установило, что в продукции всех торговых марок нет превышения по содержанию токсичных элементов, радионуклидов и других опасных для здоровья веществ. По микробиологическим показателям все консервы также соответствуют установленным требованиям технического регламента. Это позволяет утверждать, что вся продукция изготовлена с соблюдением технологии и санитарных требований. Кроме того, в исследовании не были обнаружены антибиотики, следовательно, можно сделать заключение, что вся рыба выловлена в море.

    Эксперты не выявили в продукции паразитов. «При тщательном контроле сырья на наличие паразитов или паразитарных поражений, производители вынуждены нарезать печень на кусочки, поэтому иногда мы видим в консервах не целые куски печени, а нарезанный продукт», – объяснил начальник отдела испытаний Роскачества Данила Чернышов. Превышения соли в консервах не выявлено. Однако в консервах «Гостово» и «Спецзаказ», изготовленных по действующему ГОСТу, эксперты выявили меньше соли, чем установлено нормативами.

    Как сообщили в Роскачестве, по вкусу, запаху, внешнему виду и консистенции все исследованные образцы соответствуют требованиям ГОСТа. Консервы «ГОСТ» и «КитБай», изготовленные по ГОСТу, не соответствовали установленным нормативам по органолептическим характеристикам - эксперты выявили нехарактерный для данного продукта цвет печени и выделившегося жира. Цвет жира этих марок оказался темно- желтый.

    Также несоответствие цвета печени и жира эксперты обнаружили и у двух других марок, однако формально это нельзя считать нарушением, так как продукция выпускается по собственным нормативным документам.

    «Несоответствие цвета требованиям ГОСТа может объясняться использованием некачественного исходного сырья (как рыбы, так и печени), а также нарушениями технологического процесса производства продукции», – объяснила Абрамова. Эксперты также обнаружили, что у ТМ «Баренц» информация о массовой доли жира и витамина А не соответствует маркировке (жира и витамина А оказалось больше, чем указано). Это единственная марка, у которой не указаны средние значения в составе продукта.

    Ранее Роскачество перечислило правила выбора рыбных консервов.


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