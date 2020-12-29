Жителей Петербурга призвали принять участие в поздравлении врачей с Новым годом

В Санкт-Петербурге 30 декабря в 18.00 водители поздравят врачей с Новым годом, нажав на клаксоны автомобилей, присоединиться к акции может каждый.

«Последние десять месяцев каждый день тихое «спасибо» крутится в голове миллионов людей. 30 декабря в 18.00 – минута нашей громкой благодарности за тысячи спасенных жизней. Нас обязательно услышат - врачи, медсестры, санитары, которые будут в этот момент идти по улице, ехать в соседних автомобилях домой или работать в красной зоне. Им важно знать, что мы ценим. Перешли это сообщение. Расскажи друзьям об акции», – говорится в сообщении в Telegram-канале «Петербург против коронавируса».