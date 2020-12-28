В Казани обнаружили тело дознавателя в отделе полиции

Тело дознавателя обнаружили в отделе полиции «Юдино» в Казани, устанавливаются обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

«27 декабря в отделе полиции «Юдино» УМВД России по Казани обнаружено тело дознавателя. Для проведения всесторонней проверки и установления обстоятельств происшествия в МВД по Республике Татарстан создана и работает специальная комиссия», – приводит ТАСС сообщение пресс-служба.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что двое вооруженных ножами террористов совершили попытку завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре Грозного. Погиб полицейский. Ответным огнем бойцов нападавшие уничтожены.