Парламент Грузии начал работу с антироссийской резолюции

Резолюция «О внешней политике» с антироссийским уклоном, принятая в пятницу, стала первым документом избранного осенью парламента Грузии. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Председатель парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе заявил, что в этой резолюции Россия названа «главным вызовом» для Грузии. По его словам, Грузия, которая разорвала дипломатические отношения с Россией после 2008 года, продолжит по отношению к России «прагматичную и принципиальную политику».

«Задача номер один – деоккупация Грузии (власти республики называют Абхазию и Южную Осетию «оккупированными территориями» – прим. ВЗГЛЯД) и упрочение мира и стабильности в регионе», – сказал Николоз Самхарадзе. Он также отметил, что Грузия «должна свести к минимуму исходящие из России конвенциальные и гибридные угрозы».

В резолюции стратегическим партнером номер один названы США, также закреплено стремление Грузии в НАТО и Евросоюз. Приоритетны для Грузии «стратегическое партнерство с Турцией и Азербайджаном и укрепление добрососедских и дружественных отношений с Арменией», а также «максимальная реализация стратегического потенциала в отношениях с Румынией, Болгарией и Украиной», говорится в резолюции.

Накануне премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что Грузия намерена сохранить в будущем образованный семь лет назад формат переговоров с Россией «Карасин-Абашидзе» – российский сенатор Григорий Карасин и спецпред премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе регулярно в Праге обсуждают экономические и гуманитарные вопросы при отсутствии дипотношений между двумя странами после 2008 года. «Этот формат себя не исчерпал, отказываться от него было бы неправильно», – заявил он. «Это единственный прямой канал для рассмотрения вопросов экономического и гуманитарного порядка», – сказал он. «Максимально надо его использовать», – добавил Георгий Гахария.