Депутат: Органы молодежного самоуправления теперь закреплены законодательно

Поправки в законодательство о молодежи во многом предложены самими молодыми россиянами: активистами студотрядов, учеными, депутатами молодежного парламента, сказала газете ВЗГЛЯД соавтор законопроекта о молодежной политике, депутат Госдумы Наталья Кувшинова. Она отметила, что закон, повышающий молодежный возраст, также закрепляет официально работу молодежных органов самоуправления.

«Помимо собственно корректировки возраста до 35 лет включительно, еще один важный момент – запрет на снижение этой верхней границы. Мы не допускаем, чтобы в регионе, более обеспеченном с точки зрения бюджетных дотаций, молодежью считались люди до 35 лет, а в другом, менее обеспеченном – до 28-30 лет. Но есть возможность повышать верхнюю границу, сегодня это уже есть применительно к молодым ученым и докторам наук», – пояснила соавтор проекта закона о молодежной политике, депутат Госдумы Наталья Кувшинова, которая возглавляет подкомитет по молодежной политике Комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Напомним, Госдума приняла закон в нынешнюю среду. Документ установил новую возрастную градацию молодежи – с 14 до 35 лет, вместо прежних «до 30 лет».

«Кроме того, важные изменения, которые поддержал комитет, является закрепление таких категорий, как молодой специалист, специалист по работе с молодежью», – отметила депутат Кувшинова.

«Серьезным образом добавляются основные направления реализации молодежной политики наряду с теми, которые сохранились с первого чтения, – указала собеседница. – Это такие вопросы, как поддержка молодых людей, которые занимаются наукой и образованием. Добавляются вопросы, связанные с патриотическим воспитанием и воспитанием гражданственности, уважения к отечественной истории. Добавляются вопросы, связанные с профориентацией, трудоустройством, в том числе через студенческие отряды, содействие развитию добровольческой деятельности».

Кроме того, отметила Кувшинова, в законодательстве впервые появилась такая категория как органы молодежного самоуправления – молодежные парламент, правительство и т.п. Эти структуры уже давно существуют в России, но сейчас их работа закреплена законом.

«Кроме того, обязательным является ежегодный доклад о состоянии деятельности молодежной политики. Закон требует открытости информирования о работе с молодежью. Кроме того, документ устанавливает более детальное закрепление полномочий органов федерального, регионального и муниципального уровня по части этой работы», – перечислила депутат.

В целом, закон стал действительно базовым документом – на его основе будет развиваться отраслевое законодательство, в том числе в регионах, подчеркнула Кувшинова.

«В большинстве субъектов федерации законы о молодежи уже есть, но безусловно, их теперь будут приводить в соответствие с федеральным законом, – отметила собеседница. – Важно, что ко второму чтению прошли широкие обсуждения почти во всех регионах с участием депутатов, исполнительной власти, муниципальных образований. А главное – обсуждения с самой молодежью, молодыми парламентариями, активистами студотрядов, представителями студенческого научного сообщества».

Обновление законодательства во многом предложено самой молодежью, отметила депутат. «Безусловно, молодежное общественное объединение на сегодняшний день в соответствии с Конституцией не обладает правом прямой законодательной инициативы, поэтому ряд поправок был доработан совместно с депутатами и сенаторами», – добавила Кувшинова.

Законопроект был внесен в парламент еще в июле. Как сообщал по этому поводу замглавы комитета по социальной политике Совета Федерации Александр Варфоломеев, благодаря новому закону, численность молодежи в РФ увеличится на 12,7 млн человек и достигнет 41 млн. Таким образом больше граждан России смогут воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством.

Комментируя законопроект, социолог, глава ВЦИОМ Валерий Федоров тогда заметил, что границы понятия «молодость» отодвигаются неслучайно. «Человек хочет быть молодым. Даже если ему 35, это дает ему ощущение если не избранности, то хотя бы небесперспективности: «Я еще молодой, у меня все впереди». Это, с одной стороны, а с другой – под рубеж «молодости» подводятся определенные госпрограммы, которые требуют денег и обещают молодым финансовую поддержку», – говорил социолог в интервью газете ВЗГЛЯД.

Лидер Российского союза молодежи Павел Красноруцкий также полагает, что новая верхняя возрастная планка позволит большему числу молодых россиян воспользоваться мерами государственной поддержки, предусмотренными молодежной политикой.