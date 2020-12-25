Депутат: Органы молодежного самоуправления теперь закреплены законодательно

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25 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 18:34  |  vz.ru
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Европа в мороз оставила Украину без «реверсного» газа

Европейский рынок оценил стабильность поставок российского газа Алексей Филиппов/РИА Новости
Обвалившиеся в этом году до исторического минимума цены на газ, теперь ставят иные рекорды. Природный газ резко подорожал по всему миру. В Азии СПГ подскочил в цене почти в шесть раз, в Европе топливо штурмует рекордный с февраля 2019 года уровень. Но если для России – это благо, то для Украины появились плохие новости: Киеву придется где-то искать внезапно ставший дефицитом газ. Подробности...
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Пашинян удержал власть вопреки всему

Против Пашиняна теперь даже церковь, и священники обещают ему божий суд Владимир Смирнов/ТАСС
Свержение правительства Никола Пашиняна, запланированное оппозицией на эту неделю, похоже, не состоится. Армяне громогласно объявляют своего премьера предателем и преступником, однако отказываются принимать деятельное участие в его отстранении от власти. В чем причина того, что Пашинян удержался на своем посту вопреки большинству прогнозов? И каков в этом российский интерес?  Подробности...
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Десять главных технологических достижений России в 2020 году

Супертанкер «Владимир Мономах» – один из образцов российских технологических достижений 2020 года Пресс-служба ССК "Звезда"/ТАСС
Владимир Путин предложил объявить 2021-й Годом науки и технологий. Эта инициатива не случайна – несмотря на санкции Запада и пандемию, в России на первые роли все больше выходит инновационная экономика. Какие главные научно-технологические успехи достигнуты отечественными учеными и промышленностью в уходящем году? Подробности...
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Станет ли Зеленский последним президентом Украины

Комик Зеленский полностью дискредитировал институт президентства на Украине, считает оппозиция «Ржевский против Наполеона», «Централ Партнершип»
Зеленский позорит и разрушает институт президентства, считает украинская оппозиция. По ее мнению, народ может разочароваться в этой форме правления и Украина станет парламентской республикой. Удивительно, но подобную трансформацию власти поддерживают многие политические силы страны. Однако у президентской формы правления есть очень сильный защитник. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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ЕС указал Украине на ее место между Афганистаном и Монголией

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Профилактика коронавируса для украинских властей намного страшней самого вируса. Разваленное здравоохранение украинцы воспринимают как данность, а вот почему их власти не хотят покупать вакцину в России – не понимают. Подробности...

Что на самом деле запретила Госдума «запретительными законами»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Депутаты Госдумы решили навести порядок на митингах и в интернете. В наступающем 2021 году порядок стране очень понадобится. Нас ждут выборы в Госдуму и начало работы администрации Байдена. Подробности...
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СНГ перестало быть постсоветским

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
То, что происходило на западе, юге и востоке Содружества Независимых Государств в уходящем году – не просто частные встряски, а системный сдвиг, завершающий один исторический период и открывающий дорогу новому. Подробности...
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ВКС России получили на вооружение первый Су-57

Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
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В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

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    Депутат: Органы молодежного самоуправления теперь закреплены законодательно

    25 декабря 2020, 18:15

    Текст: Игорь Кравченко

    Поправки в законодательство о молодежи во многом предложены самими молодыми россиянами: активистами студотрядов, учеными, депутатами молодежного парламента, сказала газете ВЗГЛЯД соавтор законопроекта о молодежной политике, депутат Госдумы Наталья Кувшинова. Она отметила, что закон, повышающий молодежный возраст, также закрепляет официально работу молодежных органов самоуправления.

    «Помимо собственно корректировки возраста до 35 лет включительно, еще один важный момент – запрет на снижение этой верхней границы. Мы не допускаем, чтобы в регионе, более обеспеченном с точки зрения бюджетных дотаций, молодежью считались люди до 35 лет, а в другом, менее обеспеченном – до 28-30 лет. Но есть возможность повышать верхнюю границу, сегодня это уже есть применительно к молодым ученым и докторам наук», – пояснила  соавтор проекта закона о молодежной политике, депутат Госдумы Наталья Кувшинова, которая возглавляет подкомитет по молодежной политике Комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

    Напомним, Госдума приняла закон в нынешнюю среду. Документ установил новую возрастную градацию молодежи – с 14 до 35 лет, вместо прежних «до 30 лет».

    «Кроме того, важные изменения, которые поддержал комитет, является закрепление таких категорий, как молодой специалист, специалист по работе с молодежью», – отметила депутат Кувшинова.

    «Серьезным образом добавляются основные направления реализации молодежной политики наряду с теми, которые сохранились с первого чтения, – указала собеседница. – Это такие вопросы, как поддержка молодых людей, которые занимаются наукой и образованием. Добавляются вопросы, связанные с патриотическим воспитанием и воспитанием гражданственности, уважения к отечественной истории. Добавляются вопросы, связанные с профориентацией, трудоустройством, в том числе через студенческие отряды, содействие развитию добровольческой деятельности».

    Кроме того, отметила Кувшинова, в законодательстве впервые появилась такая категория  как органы молодежного самоуправления – молодежные парламент, правительство и т.п. Эти структуры уже давно существуют в России, но сейчас их работа закреплена законом.

    «Кроме того, обязательным является ежегодный доклад о состоянии деятельности молодежной политики. Закон требует открытости информирования о работе с молодежью. Кроме того, документ устанавливает более детальное закрепление полномочий органов федерального, регионального и муниципального уровня по части этой работы», – перечислила депутат.

    В целом, закон стал действительно базовым документом – на его основе будет развиваться отраслевое законодательство, в том числе в регионах, подчеркнула Кувшинова.

    «В большинстве субъектов федерации законы о молодежи уже есть, но безусловно, их теперь будут приводить в соответствие с федеральным законом, – отметила собеседница. – Важно, что ко второму чтению прошли широкие обсуждения почти во всех регионах с участием депутатов, исполнительной власти, муниципальных образований. А главное – обсуждения с самой молодежью, молодыми парламентариями, активистами студотрядов, представителями студенческого научного сообщества».

    Обновление законодательства во многом предложено самой молодежью, отметила депутат. «Безусловно, молодежное общественное объединение на сегодняшний день в соответствии с Конституцией не обладает правом прямой законодательной инициативы, поэтому ряд поправок был доработан совместно с депутатами и сенаторами», – добавила Кувшинова.

    Законопроект был внесен в парламент еще в июле. Как сообщал по этому поводу замглавы комитета по социальной политике Совета Федерации Александр Варфоломеев, благодаря новому закону, численность молодежи в РФ увеличится на 12,7 млн человек и достигнет 41 млн. Таким образом больше граждан России смогут воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством.

    Комментируя законопроект, социолог, глава ВЦИОМ Валерий Федоров тогда заметил, что границы понятия «молодость» отодвигаются неслучайно. «Человек хочет быть молодым. Даже если ему 35, это дает ему ощущение если не избранности, то хотя бы небесперспективности: «Я еще молодой, у меня все впереди». Это, с одной стороны, а с другой – под рубеж «молодости» подводятся определенные госпрограммы, которые требуют денег и обещают молодым финансовую поддержку», – говорил социолог в интервью газете ВЗГЛЯД.

    Лидер Российского союза молодежи Павел Красноруцкий также полагает, что новая верхняя возрастная планка позволит большему числу молодых россиян воспользоваться мерами государственной поддержки, предусмотренными молодежной политикой.


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