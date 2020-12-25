Водителя маршрутки убили выстрелом в голову в Екатеринбурге

Водитель микроавтобуса Ford Transit был убит на парковке напротив одного из домов по проспекту Космонавтов в Екатеринбурге, заявило региональное управление СК.

Следователи Екатеринбурга возбудили уголовное дело по факту убийства водителя маршрутного автобуса. «Водитель с огнестрельным ранением головы был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался», – передает РИА «Новости» сообщение регионального СК.

По информации руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, погибший был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и возил рабочих из Екатеринбурга в город Березовский и обратно.

Место ЧП и маршрутку осмотрели следователи, изъяты вещественные доказательства. Подозреваемый еще не определен.