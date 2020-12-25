Продажу детского шампанского в России попросили запретить

Глава «Трезвой России» Султан Хамзаев написал обращение на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова с просьбой запретить производство и продажу детского шампанского перед Новым годом.

«Каждый год в преддверии празднования Нового года в России отмечается резкий кратный рост продажи алкогольной продукции, что влечет за собой тяжелые социальные последствия. В отдельных субъектах эти объемы вырастают в 8-12 раз. К сожалению, новогодняя традиция большого застолья не обходится без негативного вовлечения в процесс распития алкоголя детей», – передает РИА «Новости» текст обращении Хамзаева на имя Мантурова.

Родители, как обратил внимание общественник, не осознают психологический фактор вовлечения детей в субкультуру употребления алкоголя. Результаты исследования команды специалистов из Московского института психоанализа, к которым апеллирует Хамзаев, показали, что наличие на семейных праздниках детского шампанского «размывает границу дозволенного от недозволенного, притупляет чувства ребенка к безопасности».

«Родители, покупая детям детское шампанское, необдуманно программируют их к потреблению алкоголя... До Нового года предлагаю, во-первых, провести кампанию по информированию широкой общественности с целью прекратить рекламу алкоголя в детской среде со стороны родителей и розничных сетей, недопустимо склонять детей отмечать Новый год с шампанским. Во-вторых, принять оперативные меры по запрету производства и продажи детского шампанского и другой имитирующей алкоголь детской продукции», – указано в обращении.

Напомним, ранее клинический психолог Дмитрий Старостин заявил газете ВЗГЛЯД, что покупка детям сладких сигарет и шампанского воспринимается как поощрение со стороны взрослого и является прямой рекламой.