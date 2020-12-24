Захарова назвала возможную цель обвинения России в кибератаке на ведомства США

Обвинения в якобы причастности России к кибератаке на ведомства США могут быть попыткой помешать избранному американскому президенту Джо Байдену наладить сотрудничество с Москвой, предположила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Нельзя исключать однако, что истинная цель новых обвинений в наш адрес - это попытка помешать избранному президенту (Джо) Байдену наладить сотрудничество с Москвой, в том числе по вопросам международной информационной безопасности», – передает слова Захаровой ТАСС.



Она подчеркнула, что Москва готова вести диалог с любой американской администрацией. «Со своей стороны готовы к конструктивному, профессиональному, прагматичному диалогу по вопросам международной информационной безопасности с любым руководителем Соединенных Штатов Америки», – сказала Захарова.

Напомним, Байден утверждает, что в результате масштабной кибератаки, ответственность за которую, по его мнению, может нести Россия, хакеры похитили важную информацию.