Кремль анонсировал встречу в режиме видеоконференции Путина с правительством

Президент Владимир Путин в четверг в режиме видеоконференции проведет предновогоднюю встречу с правительством, во время которой даст развернутую оценку работе кабинета министров в 2020 году, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«[Пройдет] встреча президента с членами правительства в режиме видеоконференции, – передает ТАСС слова представителя Кремля. – Это та самая предновогодняя встреча, которая бывает каждый раз».

Песков уточнил, что на встрече Путин традиционно «даст развернутую оценку работе кабинета министров в истекшем году».

В прежние годы приезд главы государства в Дом правительства на Краснопресненской набережной в преддверии Нового года был традиционным. Обычно Путин в конце декабря посещал последнее в году заседание кабинета министров, благодарил за работу членов правительства, обрисовывал круг предстоящих задач и кратко подводил итоги.