Эксперты объяснили включение Осипова в список губернаторов «новой волны»

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов демонстрирует три важных качества: он активно использует новые технологии и управленческие подходы, имеет серьезный лоббистский потенциал на федеральном уровне и хорошо коммуницирует с населением, заявил политолог Евгений Минченко, объясняя включение Осипова в список «губернаторов новой волны», составленный ЭИСИ, ВЦИОМ и ИНСОМАР.

«Это человек, который активно использует новые технологии, новые управленческие подходы. Второе, человек с очень серьезным лоббистским потенциалом на федеральном уровне. И третье – он оказался очень хорошим коммуникаторам с населением, который действительно излучает эмпатию, сопереживание и готовность помочь», – заявил политолог.

В свою очередь заместитель председателя комитета по социальной политике Законодательного собрания Забайкальского края Алексей Саклаков напомнил, что авторы ЭИСИ сформулировали три критерия губернаторов новой волны: близость к людям, решение проблем, эффективность управления.

«Говорить о том соответствует Осипов этим критериям или нет мало. Отчасти он является эквивалентом этих критериев. Именно Осипов был основоположником политического тренда «новая искренность». Он разрушил старые стереотипы о проблемах губернаторов-варягов, моментально стал своим каждому забайкальцу, умело работает в условиях кризиса, не теряя, а приобретая доверие в пожарах, наводнениях, пандемии. Глава региона работает в условиях прямого контакта с людьми, сохраняет формулу «жесткий к чиновникам, внимателен к людям». Это позволяет ему максимально эффективно чувствовать запрос населения», – отметил Саклаков.

По его словам, Осипов эффективный управленец: за два года более чем в полтора раза увеличил бюджет региона, внедрил социальные преференции ДФО, запустил масштабное обновление социальной инфраструктуры, дал вектор развития.

По данным ВЦИОМ, 63% жителей Забайкальского края считают, что Осипов соответствует понятию «губернатор новой волны» (не соответствует – 29%, затруднились ответить – 8%).

Участники фокус-групп рассказали социологам, что Осипов «близок к народу», «выступает за интересы народа», «ведет себя спокойно и скромно, без всякого пафоса», «участвует в субботниках», «доступно все объясняет людям», «небезразличен к судьбе региона».

Положительными изменениями, которые жители Забайкальского края связывают с работой Осипова, названы открытие моста, поставки лекарств в аптеки, облагораживание города, помощь после разлива рек в регионе.

«Уже то, как он начал работать, начал разгребать проблемы с затоплением... с людьми, которые попали в ситуацию такую безвыходную, когда нас затопило. Просто я сама коснулась этого, сама бегала с этими бумагами, и я все это знаю, как это было тяжело. В этом он помог сразу и быстро», – отметил один из участников опроса.

Также опрошенные отметили, что Осипов «работящий и главное, не врет несбыточно», «предприимчивый», «имеет характер».

«Действия губернатора Забайкальского края Александра Осипова направлены на решение проблем в сфере социальной справедливости. Проверка качества медицинской помощи в районах края, лишение чиновников персонально закрепленных автомобилей и ряд других инициатив не только (как в итоге показала практика) экономят бюджетные средства и делают ряд систем региона более эффективными, но и снимают социальную напряженность и повышают уровень доверия населения к руководителю региона. Кроме того, ряд практик направлен на повышение качества работы ключевых систем региона. Именно на решение этой задачи работает, к примеру, система мониторинга коечного фонда больниц», – рассказала директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

С приходом Осипова в регионе чиновников лишили закрепленных персональных служебных автомобилей, начала работать в штатном режиме интернет-система, с помощью которой можно отследить заполненность пациентами больниц и моностационаров. Также за это время в регионе за муниципальными образованиями закрепили кураторов из числа руководителей органов исполнительной власти. Кураторы по поручению губернатора Александра Осипова проводят работу по проверке моностационаров и медслужб на качество оказания помощи людям с COVID-19.

Осипов родился 28 сентября 1969 года. Окончил Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им. Маршала Советского Союза Н. И. Крылова, в 1993 году – Ростовский институт народного хозяйства по специальности «Экономическая информатика и АСУ», в 2000 году – Ставропольский государственный университет по специальности «Юриспруденция». В 2005 году прошел обучение по программе MBA – GSIB при Академии народного хозяйства при правительстве России.

В 1991-1995 годах работал в Государственной налоговой службе России. С 1996 по 2009 год работал финансовым директором ряда компаний, входил в высший менеджмент «РусГидро» и РАО ЕЭС России. С 2013 по 2018 год работал первым заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока. 24 октября 2018 года назначен врио губернатора Забайкальского края. 8 сентября 2019 года избран губернатором Забайкальского края.

Напомним, Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) совместно с ВЦИОМ и ИНСОМАР назвал имена десяти глав регионов, которые наиболее подходят под определение «губернатор новой волны». Тремя характеристиками таких губернаторов является то, что они близки к людям, способны решать проблемы, и являются эффективными управленцами.

В список вошли Антон Алиханов, губернатор Калининградской области; Дмитрий Артюхов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа; Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области; Александр Моор, губернатор Тюменской области; Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области; Александр Осипов, губернатор Забайкальского края; Михаил Развожаев, губернатор города Севастополя; Владимир Солодов, губернатор Камчатского края; Алексей Текслер, губернатор Челябинской области; Владислав Шапша, губернатор Калужской области.