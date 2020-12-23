Эксперты объяснили включение Осипова в список губернаторов «новой волны»

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23 декабря, среда  |  Последнее обновление — 19:25  |  vz.ru
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США испугались вхождения России в мировую элиту авиастроения

США снова играют нечестно Максим Блинов/РИА «Новости»
США наносят удар по российской гражданской авиации. Случилось это почти сразу после того, как свой первый полет совершил конкурент американского Boeing – российский самолет МС-21 с отечественным, а не американским двигателем. Как и с «Северным потоком – 2», цель у новых санкций конкретная.  Подробности...
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Коронакризис показал сильные стороны России

41% россиян полагает, что Россия пришла испытание «коронакризисом» легче, чем другие страны Антон Денисов/РИА «Новости»
COVID-19 изменил мир в уходящем году. В России угроза коронавируса значительно сплотила общество, заставив власть искать решения для спасения человеческих жизней, экстренной разработки вакцины и поддержки экономики. На Западе пандемия вызвала протесты и раскол в обществе. Почему Россия проходит испытание коронавирусом лучше многих других стран? Подробности...
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Россия ответила на усиление НАТО в Арктике

На Земле Александры возведена самая северная в мире военная база Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
На Земле Франца-Иосифа завершено строительство «Арктического трилистника» – самой северной военной базы в мире. Там возведены сотни современных зданий и аэродром, размещен гарнизон из 300 человек. Насколько теперь защищена наша северная граница, которая даже во времена СССР считалась самой уязвимой для ракетного нападения? Подробности...
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Российская вакцина наносит удар по всей украинской власти

Российская вакцина могла бы спасать и украинских граждан Валерий Шарифулин/ТАСС
Украина, похоже, останется одной из немногих стран Европы, у которой не будет в ближайшие месяцы вакцины от коронавируса. Запад, на который Киев так рассчитывал, вовсе не горит желанием срочно обеспечить граждан Украины спасительным лекарственным средством. В этом контексте российская вакцина «Спутник V» уже начала оказывать большое влияние на внутреннюю политику Украины. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Сталинисты зря мечтают командовать расстрельным взводом

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Каждый год в конце декабря в соцсетях происходит одно и то же. Лента расцвечивается красными флагами и звездами, в обрамлении которых на нас взирает лучший друг детей и физкультурников с богатыми усами. День рождения Вождя! Подробности...
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США толкают Москву и Пекин к стратегическому союзу

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Есть ли предел у российско-китайского взаимодействия? Мы движемся к военному союзу или просто дружим против американцев? И что будет, если Вашингтон изменит свою политику в отношении России или Китая? Подробности...
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Киркоров, Бузова и немного Дудя

Захар Прилепин
Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
При кровавом совке певцом года были бы: Высоцкий, Утёсов, Кристалинская, Шульженко, Зыкина, Бернес, Вертинский, Кобзон, Трошин. А теперь – так. Мы сами это сделали, мы в этом живём, это данность. Другого народа у нас для вас нет. Подробности...
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Додон решил забрать власть в Молдавии

Зачем в США признали славян «цветными»

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Большая пресс-конференция Владимира Путина

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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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    Эксперты объяснили включение Осипова в список губернаторов «новой волны»

    23 декабря 2020, 19:09

    Текст: Евгения Шестак

    Губернатор Забайкальского края Александр Осипов демонстрирует три важных качества: он активно использует новые технологии и управленческие подходы, имеет серьезный лоббистский потенциал на федеральном уровне и хорошо коммуницирует с населением, заявил политолог Евгений Минченко, объясняя включение Осипова в список «губернаторов новой волны», составленный ЭИСИ, ВЦИОМ и ИНСОМАР.

    «Это человек, который активно использует новые технологии, новые управленческие подходы. Второе, человек с очень серьезным лоббистским потенциалом на федеральном уровне. И третье – он оказался очень хорошим коммуникаторам с населением, который действительно излучает эмпатию, сопереживание и готовность помочь», – заявил политолог.

    В свою очередь заместитель председателя комитета по социальной политике Законодательного собрания Забайкальского края Алексей Саклаков напомнил, что авторы ЭИСИ сформулировали три критерия губернаторов новой волны: близость к людям, решение проблем, эффективность управления. 

    «Говорить о том соответствует Осипов этим критериям или нет мало. Отчасти он является эквивалентом этих критериев. Именно Осипов был основоположником политического тренда «новая искренность». Он разрушил старые стереотипы о проблемах губернаторов-варягов, моментально стал своим каждому забайкальцу, умело работает в условиях кризиса, не теряя, а приобретая доверие в пожарах, наводнениях, пандемии. Глава региона работает в условиях прямого контакта с людьми, сохраняет формулу «жесткий к чиновникам, внимателен к людям». Это позволяет ему максимально эффективно чувствовать запрос населения», – отметил Саклаков. 

    По его словам, Осипов эффективный управленец: за два года более чем в полтора раза увеличил бюджет региона, внедрил социальные преференции ДФО, запустил масштабное обновление социальной инфраструктуры, дал вектор развития. 

    По данным ВЦИОМ, 63% жителей Забайкальского края считают, что Осипов соответствует понятию «губернатор новой волны» (не соответствует – 29%, затруднились ответить – 8%). 

    Участники фокус-групп рассказали социологам, что Осипов «близок к народу», «выступает за интересы народа», «ведет себя спокойно и скромно, без всякого пафоса», «участвует в субботниках», «доступно все объясняет людям», «небезразличен к судьбе региона». 

    Положительными изменениями, которые жители Забайкальского края связывают с работой Осипова, названы открытие моста, поставки лекарств в аптеки, облагораживание города, помощь после разлива рек в регионе. 

    «Уже то, как он начал работать, начал разгребать проблемы с затоплением... с людьми, которые попали в ситуацию такую безвыходную, когда нас затопило. Просто я сама коснулась этого, сама бегала с этими бумагами, и я все это знаю, как это было тяжело. В этом он помог сразу и быстро», – отметил один из участников опроса.

    Также опрошенные отметили, что Осипов «работящий и главное, не врет несбыточно», «предприимчивый», «имеет характер».

    «Действия губернатора Забайкальского края Александра Осипова направлены на решение проблем в сфере социальной справедливости. Проверка качества медицинской помощи в районах края, лишение чиновников персонально закрепленных автомобилей и ряд других инициатив не только (как в итоге показала практика) экономят бюджетные средства и делают ряд систем региона более эффективными, но и снимают социальную напряженность и повышают уровень доверия населения к руководителю региона. Кроме того, ряд практик направлен на повышение качества работы ключевых систем региона. Именно на решение этой задачи работает, к примеру, система мониторинга коечного фонда больниц», – рассказала директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. 

    С приходом Осипова в регионе чиновников лишили закрепленных персональных служебных автомобилей, начала работать в штатном режиме интернет-система, с помощью которой можно отследить заполненность пациентами больниц и моностационаров. Также за это время в регионе за муниципальными образованиями закрепили кураторов из числа руководителей органов исполнительной власти. Кураторы по поручению губернатора Александра Осипова проводят работу по проверке моностационаров и медслужб на качество оказания помощи людям с COVID-19.

    Осипов родился 28 сентября 1969 года. Окончил Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им. Маршала Советского Союза Н. И. Крылова, в 1993 году – Ростовский институт народного хозяйства по специальности «Экономическая информатика и АСУ», в 2000 году – Ставропольский государственный университет по специальности «Юриспруденция». В 2005 году прошел обучение по программе MBA – GSIB при Академии народного хозяйства при правительстве России.

    В 1991-1995 годах работал в Государственной налоговой службе России. С 1996 по 2009 год работал финансовым директором ряда компаний, входил в высший менеджмент «РусГидро» и РАО ЕЭС России. С 2013 по 2018 год работал первым заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока. 24 октября 2018 года назначен врио губернатора Забайкальского края. 8 сентября 2019 года избран губернатором Забайкальского края. 

    Напомним, Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) совместно с ВЦИОМ и ИНСОМАР назвал имена десяти глав регионов, которые наиболее подходят под определение «губернатор новой волны». Тремя характеристиками таких губернаторов является то, что они близки к людям, способны решать проблемы, и являются эффективными управленцами.

    В список вошли Антон Алиханов, губернатор Калининградской области; Дмитрий Артюхов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа; Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области; Александр Моор, губернатор Тюменской области; Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области; Александр Осипов, губернатор Забайкальского края; Михаил Развожаев, губернатор города Севастополя; Владимир Солодов, губернатор Камчатского края; Алексей Текслер, губернатор Челябинской области; Владислав Шапша, губернатор Калужской области.


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