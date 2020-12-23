Журналист раскрыл секрет «популярности» «расследований» Навального

Блогер Алексей Навальный продвигал свои «расследования» через комментарии на Youtube, которые писали боты, пояснил журналист Армен Гаспарян.

Он отметил, что люди сравнили активность под видео на его канале за год и поняли, что в последних двух «расследованиях» комментариев в десять раз больше, чем обычно.



«Правда, аккаунты, с которых эти комментарии писали, оказались все новыми, пустыми и к тому же еще и иностранными. В общем, налицо работа с ботофермами. Не в первый раз для бьюти-блогера», – подчеркивает Гаспарян в своем Telegram-канале.

Если обычно, отметил журналист, видео Навального собирает порядка 45 тыс. комментариев, то «расследование» от 14 декабря имеет 438 тыс. комментариев. А видео от 21 декабря – 366 тысяч.

«Много? Конечно, ведь комменты повышают вовлеченность, а именно по этому критерию Youtube выводит видео в топ. Так что секрет «популярности» новых «расследований» Навального прост – все за счет активных ботов», – отметил Гаспарян.

Напомним, ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что видео с телефонным разговором Навального якобы с одним из сотрудников подразделения ФСБ является подделкой. «Использование способа подмены номера абонента – известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора», – говорилось в заявлении ФСБ. Сообщалось, что по данному факту организована проверка.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, высказывая личную точку зрения по ситуации с Навальным, подчеркнул, что у блогера «наблюдается ярко выраженная мания преследования», а также заметны «определенные проявления мании величия, потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом».

На Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.