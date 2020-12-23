Госдума запретила митинги около экстренных служб

Государственная Дума приняла закон, которым конкретизируется работа СМИ на публичных акциях, вводится запрет на митинги и пикеты около зданий экстренных служб и дается возможность перенести публичные акции из-за угрозы ЧС или терроризма.

Изменения предлагаются в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», автором инициативы выступил депутат от ЕР Дмитрий Вяткин. Согласно проекту, предлагается ввести запрет на проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям экстренных служб, передает РИА «Новости».

Также предлагается продлить трехдневный срок рассмотрения уведомления о проведении публичного мероприятия, если третий день выпадает на нерабочий (праздничный) день. Кроме того, проектом предлагается, что если в случае угрозы ЧС или террористического акта безопасность участников мероприятия не может быть обеспечена, организатору акции предложат изменить дату и время его проведения.

Согласно нормам проекта, суд сможет признать митингом несколько одиночных пикетов, объединенных общим замыслом, и массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах, призванное выражать или формировать мнения и выдвигать требования.

Вяткин также предложил уточнить порядок участия СМИ в публичных мероприятиях: журналист не вправе принимать непосредственное участие в его проведении, в том числе осуществлять ряд действий, которые могут осуществлять организаторы и участники публичного мероприятия. Журналист на публичном мероприятии обязан использовать «знак (признак)» представителя СМИ, его вид и описание будет разрабатывать Роскомнадзор по согласованию с МВД, Росгвардией, ФСО и журналистским сообществом.

Напомним, 18 декабря комиссия Кабмина по законопроектной деятельности поддержала проект о запрете проведения публичных мероприятий около зданий экстренных служб.