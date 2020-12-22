Доктор Комаровский дал советы по защите от нового штамма COVID

Для защиты от нового штамма коронавируса достаточно соблюдать меры санитарной безопасности, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский.

По словам Комаровского, сама информация о том, что новый штамм на 70 % заразнее известных ранее, нуждается в подтверждении. Он отметил, что при столь ограниченном количестве случаев сложно оценить заразность распространения вируса. Врач добавил, что на это могли повлиять различные факторы – от погодных условий до индивидуальных особенностей пациентов, передает РИА «Новости».

Более высокий уровень заразности штамма COVID-19, по мнению Комаровского, означает, что для получения вируса нужна меньшая инфицирующая доза. «Что надо сделать, чтобы уменьшить вероятность вдохнуть большое количество вирусов: использовать маски, держаться подальше от людей, не находится в помещениях, где много народу и мало кислорода, то есть, где нет вентиляции воздуха», – отметил врач. По его словам, нужно было внимательнее следить за соблюдением правил использования масок и вентиляции помещений.

В субботу в Британии подтвердили, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом COVID вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Британии ввело более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.

Еще одна мутация коронавируса выявлена в ЮАР. В ВОЗ уточнили, что мутации коронавируса, выявленные в Великобритании и Южно-Африканской Республике, являются разными вариантами COVID-19.

В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе».