Савченко предложила лечить украинцев от COVID-19 «калинкой-малинкой»

Из-за цен на лекарства украинцам придется лечить COVID-19 «калинкой-малинкой» и молиться Богу, считает экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.

«Если вы пойдете в больницу покупать какие-то чудодейственные таблеточки от коронавируса или вакцину, вы поймете, что вы просто не можете себе это позволить… К сожалению, такую ситуацию создало государство», – приводит РИА «Новости» слова Савченко, сказанные в эфире телеканала ZIK.

По ее мнению, в 2021 году из-за недофинансирования медицинской сферы, украинские специалисты будут «выезжать туда, где им предложат достойную оплату труда». А населению Украины из-за низкого уровня жизни придется лечиться молитвой и «калинкой-малинкой», уверена бывший депутат.

По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 970 тыс. 993 человек, выздоровели 586 тыс. 268 заболевших, летальных случаев – 16 тыс. 665.

Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет около 177 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2020 год. Прожиточный минимум составляет около 87 долларов, минимальный размер пенсий – около 70 долларов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.