Эксперты объяснили включение Солодова в список губернаторов «новой волны»

С момента назначения на пост врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов делал ставку на диалог с жителями, используя для этого не только форматы личных встреч, но и инструментарий новых медиа, заявил политолог Сергей Гребенюк, объясняя включение Солодова в список «губернаторов новой волны», составленный ЭИСИ, ВЦИОМ и ИНСОМАР.

«Такой формат работы достаточно быстро укрепил его имидж как «открытого» губернатора, лично участвующего в решении волнующих население проблем», – отметил Гребенюк. По его словам, ЭИСИ, включившего главу Камчатки Владимира Солодова в ТОП-10 губернаторов новой волны, вполне заслужена и соответствует реальному положению дел. «Фактически, можно говорить о том, что в данном случае практически идеально совпало внешнее позиционирование политика и тот набор качеств, которым он в реальности обладает», – добавил политолог.

В свою очередь президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев заявил, что главными отличиями «губернаторов новой волны» от остальных является то, что они выглядят и ведут себя не как губернаторы. «Первый момент: что делает обычный губернатор, если у него в регионе происходит экстренная ситуация – он собирает совещание, созывает подчиненных, кому-то звонит. Губернатор новой волны – сразу же едет на место, чтобы разобраться и включиться в решение проблемы. Владимир Солодов ведет себя именно так. Второй момент – увидев его, вы никогда не поймете, что перед вами губернатор. Солодов ведет себя и выглядит как простой человек, а не начальник. И для людей это очень важный момент», – заключил эксперт.

По данным ВЦИОМ, 71% жителей Камчатского края считают, что Владимир Солодов соответствует понятию «губернатор новой волны» (не соответствует – 21%, затруднились ответить – 8%). Жители региона подчеркивают, что Солодов «на одной ноге с обычными жителями» и отвечает на вопросы граждан в социальных сетях. Участники фокус-групп рассказали социологам, что Солодов «не считает людей холопами», он «отзывчивый, легко идет на контакт с людьми» и помог уже многим людям. «С ним можно напрямую связаться, рассказать о проблемах – и решение будет найдено», – рассказали участники фокус-групп.

Положительными изменениями, которые жители Камчатского края связывают с работой Владимира Солодова, названы ремонт и строительство дорог, ремонт жилых домов, установка детских площадок, снижение цен на рыбу, а также решение социальных вопросов. «Поблагодарил бы за дороги, по которым я езжу. Я это на собственной, как говорится, шкуре чувствую. То есть по объездной дороге. Я видел, как этот ремонт велся. У меня душа радовалась, когда я ездил по объездной дороге», – сказал один из участников опроса.

Жители региона также отмечают, что у Солодова есть опыт управления в Якутии. Кроме того, по их оценке, у него «есть стремление доказать, что он способен справиться со сложным регионом».

С приходом Солодова в регионе на 7% сократились расходы на содержание госаппарата, отменены все дорогостоящие закупки. Врио губернатора рекомендовал всем муниципалитетам сократить на 12-13% расходы на аппарат.

«Владимир Солодов был назначен на должность временно исполняющего обязанности губернатора Камчатского края в довольно сложное для региона время, особенно с точки зрения эпидемиологической ситуации, ситуации в системе здравоохранения. В дополнение к этому летом возникла проблема с загрязнением океана. Несмотря на такие сложные вопросы, Владимир Солодов сразу взял курс на открытость и прозрачность своей работы – прямые эфиры в Instagram, трансляции заседаний правительства региона в социальных сетях, внедрение инновационных решений по построению системы обратной связи с жителями и многое другое», – рассказала директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Солодов родился 26 июля 1982 года. Окончил факультет государственного управления Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Учился в Институте политических наук в Париже. Прошел обучение по программе подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, запущенной на базе Высшей школы государственного управления на основе программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

С 2005 года по 2013 год занимался преподавательской и научной деятельностью на факультете государственного управления МГУ. В 2015 года был назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Курировал вопросы социальной и экономической политики.

В 2018 году назначен председателем правительства Республики Саха (Якутия). 3 апреля 2020 г. назначен временно исполняющим обязанности Губернатора Камчатского края. 13 сентября 2020 г. избран губернатором Камчатского края.

Напомним, Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) совместно с ВЦИОМ и ИНСОМАР назвал имена десяти глав регионов, которые наиболее подходят под определение «губернатор новой волны». Тремя характеристиками таких губернаторов является то, что они близки к людям, способны решать проблемы, и являются эффективными управленцами.

В список вошли Антон Алиханов, губернатор Калининградской области; Дмитрий Артюхов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа; Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области; Александр Моор, губернатор Тюменской области; Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области; Александр Осипов, губернатор Забайкальского края; Михаил Развожаев, губернатор города Севастополя; Владимир Солодов, губернатор Камчатского края; Алексей Текслер, губернатор Челябинской области; Владислав Шапша, губернатор Калужской области.