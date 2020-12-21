Эксперты объяснили включение Солодова в список губернаторов «новой волны»

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21 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 21:39  |  vz.ru
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Как экономика России удержалась под ударом коронавируса

США и Европа косвенно оказали поддержку российской экономике Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Российская экономика с честью выдержала испытание коронавирусом и карантином. По ряду важных параметров текущий год Россия прошла с меньшими потерями, чем экономика ведущих западных государств, особенно США. Что именно помогло России сдержать падение ВВП, увеличить валютные резервы и предотвратить массовый скачок безработицы?  Подробности...
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«Брать пример с Путина должны все мировые лидеры»

«Лидеры Запада не имеют такого лидерского потенциала, как Путин», – считает Хаукссон кадр из видео
«Все восемь миллиардов жителей планеты – в одной лодке, нам угрожают одни и те же вызовы. Если лидеры Европы считают, что в их странах есть подлинная демократия, то им стоило бы во время прямых линий Путина сидеть рядом с ним», – сказал газете ВЗГЛЯД исландский журналист Хаукур Хаукссон, комментируя свое предложение во время пресс-конференции российского лидера – создать мировой «круглый стол». Подробности...
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Зачем ВМФ срочно понадобился «Адмирал Кузнецов»

«Адмирал Кузнецов» - это по сути просто плавучий аэродром. Но каково состояние авиакрыла корабля? mil.ru
Командование ВМФ хочет ускорить возвращение в строй авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Почему этот корабль так необходим российскому военно-морскому флоту, какие задачи потенциально может решать размещаемое на нем авиакрыло и почему на данный момент самолеты и летчики «Кузнецова» остаются его слабым звеном? Подробности...
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Чем ошибка Британии с мутацией COVID-19 грозит России

Британия потеряла контроль над мутацией коронавируса Frank Augstein/АР/ТАСС
Правительство Британии призналось в потере контроля над новым вариантом COVID-19. Как заявляют в Лондоне, мутация коронавируса стала причиной 60% новых случаев заражения граждан. Из-за этого власти страны вводят жесткий локдаун, а более 20 государств мира приостановили авиасообщение с Британией. Действительно ли очередная мутация коронавируса столь заразна и чем она опасна для россиян? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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15 цифровых напастей в грядущем году

Александр Малькевич
Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
На самом деле общество давно окунулось в пучину информационных страстей и слабо представляет себе, как бороться с проблемами, порожденными кратно умножившимся объемом информации и слабостью инструментов управления этой информацией. Подробности...

На Украине декоммунизировали Деда Мороза

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
В Киеве случился смешной скандал, связанный с новогодней елкой, которую установили на Софийской площади. Вместо обычной звезды ее венчала островерхая шляпа, похожая на головной убор волшебника Гэндальфа. Подробности...
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Европа – это не Шенген, а до Урала

Анастасия Семенович
Анастасия Семенович, журналист, искусствовед
Относительно Рима и германцы, и славяне – варвары. Варвары, которые доказывают (в первую очередь сами себе) свою самодостаточность, полноценность. И тут Эрмитаж вкупе с германским МИДом фактически предлагают нам новую геополитическую стратегию – ту самую Европу без границ. Подробности...
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Большая пресс-конференция Владимира Путина

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Донбассу поможет опыт войны в Боснии

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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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    Эксперты объяснили включение Солодова в список губернаторов «новой волны»

    21 декабря 2020, 20:41

    Текст: Ольга Никитина

    С момента назначения на пост врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов делал ставку на диалог с жителями, используя для этого не только форматы личных встреч, но и инструментарий новых медиа, заявил политолог Сергей Гребенюк, объясняя включение Солодова в список «губернаторов новой волны», составленный ЭИСИ, ВЦИОМ и ИНСОМАР.

    «Такой формат работы достаточно быстро укрепил его имидж как «открытого» губернатора, лично участвующего в решении волнующих население проблем», – отметил Гребенюк. По его словам, ЭИСИ, включившего главу Камчатки Владимира Солодова в ТОП-10 губернаторов новой волны, вполне заслужена и соответствует реальному положению дел. «Фактически, можно говорить о том, что в данном случае практически идеально совпало внешнее позиционирование политика и тот набор качеств, которым он в реальности обладает», – добавил политолог.

    В свою очередь президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев заявил, что главными отличиями «губернаторов новой волны» от остальных является то, что они выглядят и ведут себя не как губернаторы. «Первый момент: что делает обычный губернатор, если у него в регионе происходит экстренная ситуация – он собирает совещание, созывает подчиненных, кому-то звонит. Губернатор новой волны – сразу же едет на место, чтобы разобраться и включиться в решение проблемы. Владимир Солодов ведет себя именно так. Второй момент – увидев его, вы никогда не поймете, что перед вами губернатор. Солодов ведет себя и выглядит как простой человек, а не начальник. И для людей это очень важный момент», – заключил эксперт.

    По данным ВЦИОМ, 71% жителей Камчатского края считают, что Владимир Солодов соответствует понятию «губернатор новой волны» (не соответствует – 21%, затруднились ответить – 8%). Жители региона подчеркивают, что Солодов «на одной ноге с обычными жителями» и отвечает на вопросы граждан в социальных сетях. Участники фокус-групп рассказали социологам, что Солодов «не считает людей холопами», он «отзывчивый, легко идет на контакт с людьми» и помог уже многим людям. «С ним можно напрямую связаться, рассказать о проблемах – и решение будет найдено», – рассказали участники фокус-групп.

    Положительными изменениями, которые жители Камчатского края связывают с работой Владимира Солодова, названы ремонт и строительство дорог, ремонт жилых домов, установка детских площадок, снижение цен на рыбу, а также решение социальных вопросов. «Поблагодарил бы за дороги, по которым я езжу. Я это на собственной, как говорится, шкуре чувствую. То есть по объездной дороге. Я видел, как этот ремонт велся. У меня душа радовалась, когда я ездил по объездной дороге», – сказал один из участников опроса.

    Жители региона также отмечают, что у Солодова есть опыт управления в Якутии. Кроме того, по их оценке, у него «есть стремление доказать, что он способен справиться со сложным регионом».

    С приходом Солодова в регионе на 7% сократились расходы на содержание госаппарата, отменены все дорогостоящие закупки. Врио губернатора рекомендовал всем муниципалитетам сократить на 12-13% расходы на аппарат.

    «Владимир Солодов был назначен на должность временно исполняющего обязанности губернатора Камчатского края в довольно сложное для региона время, особенно с точки зрения эпидемиологической ситуации, ситуации в системе здравоохранения. В дополнение к этому летом возникла проблема с загрязнением океана. Несмотря на такие сложные вопросы, Владимир Солодов сразу взял курс на открытость и прозрачность своей работы – прямые эфиры в Instagram, трансляции заседаний правительства региона в социальных сетях, внедрение инновационных решений по построению системы обратной связи с жителями и многое другое», – рассказала директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

    Солодов родился 26 июля 1982 года. Окончил факультет государственного управления Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Учился в Институте политических наук в Париже. Прошел обучение по программе подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, запущенной на базе Высшей школы государственного управления на основе программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

    С 2005 года по 2013 год занимался преподавательской и научной деятельностью на факультете государственного управления МГУ. В 2015 года был назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Курировал вопросы социальной и экономической политики.

    В 2018 году назначен председателем правительства Республики Саха (Якутия). 3 апреля 2020 г. назначен временно исполняющим обязанности Губернатора Камчатского края. 13 сентября 2020 г. избран губернатором Камчатского края.

    Напомним, Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) совместно с ВЦИОМ и ИНСОМАР назвал имена десяти глав регионов, которые наиболее подходят под определение «губернатор новой волны». Тремя характеристиками таких губернаторов является то, что они близки к людям, способны решать проблемы, и являются эффективными управленцами.

    В список вошли Антон Алиханов, губернатор Калининградской области; Дмитрий Артюхов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа; Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области; Александр Моор, губернатор Тюменской области; Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области; Александр Осипов, губернатор Забайкальского края; Михаил Развожаев, губернатор города Севастополя; Владимир Солодов, губернатор Камчатского края; Алексей Текслер, губернатор Челябинской области; Владислав Шапша, губернатор Калужской области.


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