В РФПИ заявили об эффективности «Спутник V» против новой мутации коронавируса

Вакцина российского производства «Спутник V» эффективна и против новой мутации коронавируса, которая была обнаружена в Европе, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе общения с президентом Владимиром Путиным по видеосвязи.

«Мы также подтверждаем, что, по нашей информации, «Спутник V» является высокоэффективным против новой мутации вируса, обнаруженной в Европе. Соответственно, он также эффективен против нее, как и против существующих штаммов, и «Спутник V» уже неоднократно показывал свою эффективность, несмотря на предыдущие мутации в S-белке», – передает его слова РИА «Новости».



Дмитриев также добавил, что РФПИ готов предоставить «Спутник V» западным странам для людей с аллергией.



«Мы также готовы к партнерству, в том числе с западными странами, по предоставлению «Спутник V», например, тем категориям граждан, у которых сильные аллергии и которые в результате новой информации о том, что ряд других вакцин вызывают сильные аллергические реакции, не могут их использовать», – добавил глава фонда.



«Мы готовы обеспечить поставку «Спутник V» в западные страны, в том числе и для этой категории людей», – отметил он.

Напомним, Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом.

Сообщалось, что рассматривается возможность производства «Спутник V» в Германии. Также глава РФПИ заявлял, что РФПИ планирует подать заявки на ускоренную регистрацию «Спутника V» в других странах – Белоруссии, ОАЭ, Индии, ряд стран Латинской Америки, Азии и Африки.

Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%, а против тяжелых случаев эффективность российской вакцины достигает 100%. В гражданский оборот уже поступило около 320 тыс. доз российской вакцины.