Стало известно, кто станет новым генсеком ОБСЕ

Новым генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) станет генеральный секретарь Европейской службы внешних связей немка Хельга Мария Шмид, сообщили СМИ.

По данным газеты Presse, страны-участницы ОБСЕ пришли к общему мнению по предложенным Албанией кандидатам. На пост генсека ОБСЕ претендовал также бывший министр иностранных дел Румынии Кристиан Дьяконеску, передает РИА «Новости».

Отмечается, что формальное решение будет принято на совете министров иностранных дел ОБСЕ 3-4 декабря, который пройдет в виртуальном режиме. Также будут утверждаться кандидаты на посты верховного комиссара по делам национальных меньшинств, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и главы Бюро по демократическим институтам и правам человека.