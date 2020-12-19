Фрагменты отделяющегося топливного бака ракеты «Союз-2.1б» нашли в Якутии

Отделяющиеся фрагменты топливного бака ракеты «Союз-2.1б», пуск которой состоялся в пятницу с космодрома Восточный, были обнаружены в Кобяйском районе в центральной части Якутии, сообщили в Государственном комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия).

В сообщении на сайте ведомства указывается, что «в Алданском и Кобяйском улусах – районах падения отделяющихся частей – работают представители госкорпорации Роскосмос, службы спасения Якутии, министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики».

«Кобяйская группа обнаружила фрагменты топливного бака, зафиксировала их координаты. Экологи забрали пробы. Группа возвращается в поселок Сангар», – отмечается в тексте.

В Алданском районе с пяти мониторинговых точек взяли пробы.

Напомним, в пятницу ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с 36 спутниками связи британской компании OneWeb.