Трамп подписал закон для изгнания китайских компаний с бирж США

Глава американского государства Дональд Трамп подписал закон, позволяющий ограничить размещение акций китайских корпораций на биржах США, сообщает Белый дом.

Закон «О подотчетности иностранных компаний» требует от иностранного бизнеса предоставлять отчетность регуляторам США. Если в течение трех лет компания не может удовлетворить требованиям аудита, она лишается доступа к бирже. Также компании должны сообщать властям США о зарубежном госконтроле, передает ТАСС.

Напомним, исторически китайские компании не были обязаны следовать нормам США для того, чтобы получить право размещаться на американских биржах. В конечном счете новый закон может привести к формальному запрету размещения китайскими компаниями акций на американских площадках.