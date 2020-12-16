Названа цель нового эксперимента на Большом адронном коллайдере

Международная группа ученых впервые изучила взаимодействие стабильных и нестабильных частиц (протонов и гиперонов) на Большом адронном коллайдере. Полученные данные помогут, в частности, понять устройство нейтронных звезд, сообщила пресс-служба НИЦ «Курчатовский институт», чьи представители участвовали в проведении эксперимента.

«Международная исследовательская группа, в которую входят ученые Курчатовского института, получила результат мирового уровня в ходе эксперимента ALICE на Большом адронном коллайдере. Специалистам удалось измерить параметры взаимодействия между стабильными и нестабильными частицами – протонами и гиперонами. Полученные данные имеют фундаментальное значение для космологии: они могут, в том числе, помочь объяснить устройство нейтронных звезд. Новый подход, разработанный учеными, открывает целое направление в физике высоких энергий», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Гипероны – вид барионов, имеющих в своем составе так называемый странный кварк. Они отличаются от большинства других барионов коротким временем жизни, которое составляет миллиардные доли секунды. Эта особенность усложняет изучение их взаимодействия с другими частицами.

В рамках эксперимента ALICE на Большом адронном коллайдере авторы работы разгоняли протоны до максимально достижимой энергии, равной 13 тераэлектронвольт (ТэВ). В результате их столкновений рождались новые частицы – вторичные протоны и гипероны. С помощью фемтоскопии исследователи изучили взаимодействие протонов с наиболее редкими разновидностями гиперонов, которые состоят из двух и трех странных кварков.

«Мы сравнили результаты, полученные в эксперименте ALICE, с расчетами, проведенными на суперкомпьютере. Общая картина взаимодействия протона и кси-гиперона совпала с предсказаниями теоретической модели. Это дополнительно подтверждает надежность метода фемтоскопии для исследования процессов, происходящих на субатомном уровне», – приводит пресс-служба Курчатовского института слова старшего научного сотрудника лаборатории физики сверхплотной барионной материи НИЦ «Курчатовский институт» – ИТЭФ Сергея Киселева. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

Напомним, в январе возбужденные «прелестные» омега-барионы были зафиксированы при эксперименте на Большом адронном коллайдере, заявили ученые из коллаборации LHCb. Эти частицы ранее не получали экспериментально, их среди прочих осколков протонов получилось выделить при помощи созданного российскими учеными алгоритма.