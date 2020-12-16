Арестанты московского СИЗО заставили сокамерников платить дань АУЕ

Сотрудники управления собственной безопасности ФСИН начали проверку информации о причастности ряда арестантов московского СИЗО-4 к запрещенному в России экстремистскому движению АУЕ и вымогательству денег у сокамерников, сообщает пресс-бюро ведомства.

«Незаконную деятельность нескольких лиц, содержащихся в одном из московских следственных изоляторов (СИЗО-4), выявили сотрудники управления собственной безопасности ФСИН России. В настоящее время во взаимодействии с ФСБ России начата проверка информации о причастности подозреваемых к деятельности так называемого движения АУЕ, признанного экстремистским и запрещенного на территории России», – передает РИА «Новости» сообщение ФСИН.

Отмечается, что ряд фигурантов в интересах АУЕ нарушали порядок содержания под стражей, «насаждали криминальную идеологию, выражающуюся в отрицании общепринятых моральных принципов и главенствующей роли права, пропаганде насилия и вражды».

Кроме того, по версии ФСИН, эти же граждане для финансирования запрещенного движения регулярно вымогали деньги у лиц, содержащихся под стражей, в том числе под угрозой применения насилия.

В августе молодежное криминальное движение, или субкультура, АУЕ по решению Верховного суда России было признано экстремистской организацией. Как пояснили в Генпрокуратуре, деятельность движения представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. В его деятельность активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию.

Участники АУЕ нередко были заподозрены в совершении правонарушений. Так, в Санкт-Петербурге были задержаны двое подростков, предположительно из банды АУЕ, которые подозреваются в нападении и избиении прохожего, сделавшего им замечание.