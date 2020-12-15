В ВОЗ не увидели опасности обнаруженной в Британии новой мутации коронавируса

Обнаруженная в Великобритании новая мутация коронавируса не несет большей опасности для человека, хотя может быть более заразной, заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро в эфире телеканала Sky News.

«Она [мутация] кажется более заразной, однако не представляется более опасной», – передает его слова ТАСС.

Напомним, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил о выявлении в стране случаев заболевания новой мутацией коронавируса, которая имеет свойство распространяться с более высокой скоростью, чем уже известные типы вируса.

Данным видом коронавируса заболели уже более тысячи человек, и их количество продолжает расти. По его словам, случаи инфицирования похожими вариантами вируса были зафиксированы и в других странах Европы. В ряде СМИ новый тип инфекции уже начали называть COVID-21.