Пенсионер попытался убить ребенка из самодельного пистолета в Краснокаменске

Следователи в Забайкальском крае предъявили обвинение в покушении на убийство жителю Краснокаменска, который стрелял из самодельного пистолета в школьницу, сообщил пресс-секретарь следственного управления СК по региону Егор Марков.

Марков сообщил, что инцидент, о котором сообщается во вторник, произошел 10 ноября. Ребенка с пулевым ранением доставили в местную больницу, врачи вовремя оказали помощь девочке, в данный момент ее здоровью ничто не угрожает, передает ТАСС.

Самодельный пистолет у обвиняемого 1951 года рождения изъяли сотрудники транспортной полиции, а следователи во время обысков нашли у него дома патроны разного калибра.

Мужчина частично признался в преступлении.

Ранее на Урале женщина убила молотком четырехлетнюю дочь.