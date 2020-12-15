Опасные для жизни медицинские маски обнаружили в Германии

В Германии сеть аптек Muller отозвала защитные маски для лица после того, как в изделиях было найдено опасное вещество – анилин. Попадая через дыхание в кровь, оно препятствует переносу кислорода в крови.

Опасные маски продавались не только в аптеках Muller, но и «через различных других дилеров», в том числе в интернете, передает «Царьград» со ссылкой на Epochtimes.de.

Научный портал Seilnacht отмечает, что анилин (вещество, найденное на поверхности масок) – это сильный яд, который окисляет гемоглобин и тем самым препятствует переносу кислорода в крови. Яд может абсорбироваться при глотании, вдыхании или через кожу.

Легкое отравление анилином характеризуется посинением кожи и ногтей, а также головокружением и состоянием возбуждения. При более высоких концентрациях могут возникнуть сильные головные боли, нарушение сознания, одышка и даже смерть, предупредили специалисты. Предполагается, что анилин также вызывает рак.

Концентрация и количество токсичного красителя, обнаруженного в масках, не разглашаются.

Ранее ученые определили эффективность маски в защите от коронавируса.