Роскосмос рассекретил документы к юбилею первой посадки на Венеру

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15 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 06:23  |  vz.ru
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Почему новогодний стол в России дорожает при низкой инфляции

Новогодний стол для россиян подорожал на треть Виталий Тимкив/ТАСС
Россиянам в этом году придется потратиться на новогодний стол больше, чем годом ранее. По экспертным оценкам, он подорожает почти на треть. При этом официальная инфляция в России по-прежнему остается довольно низкой: она ненамного превысила 4%. Как же получается, что на практике накрыть стол в праздник оказывается в разы дороже? Подробности...
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На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
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Иностранный рейтинг искажает мощь российской боевой авиации

Военная авиация в России имеется, но ее реальная сила мало кому известна Юрий Смитюк/ТАСС
Численность военно-воздушных сил России находится на втором месте в мире после США, утверждает авторитетный международный справочник. Однако он умалчивает целый ряд важнейших подробностей, без анализа которых нельзя оценить достоверно боевые возможности любых ВВС. Могут ли российские военные летчики на равных противостоять своим вероятным противникам? Подробности...
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Опыт войны в Боснии необходимо перенести в Донбасс

Соглашение от имени трех народов подписали Милошевич, Туджман и Изетбегович. Над ними Клинтон, Ширак, Коль и Мейджор. Виктор Черномырдин остался вне кадра NATO/Wikipedia
Ровно 25 лет назад в Париже были подписаны Дейтонские соглашения, завершившие боснийскую войну. Одним из их гарантов выступила Россия, где долгие годы преобладало отношение к этому документу как «предательскому» и даже «преступному». В реальности дейтонский мир отвечает национальным интересам РФ на Балканах, более того, его опыт необходимо перенести на войну в Донбассе. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Дело раскрыто. Куда ведут трусы Навального

Кот Скрипаля
Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Это сказка про репку, а не расследование покушения. В России поверят в слежку, в преследование, в инсценированные уголовные дела, в угрозы близким. Но не в животворящий «Новичок», от которого еще ни один Скрипаль не умер, кроме их кота, и то в целях профилактики. Подробности...
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Куда деваются не ставшие к 35 годам начальниками люди

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Великое достоинство старших, да и вообще людей из прежнего мира – помимо опыта – состоит в том, что они знают: никакого «развития» не будет, да и пес с ним. Они понимают, что если они где-то и приносят пользу, то именно здесь, на своем скромном месте, а вовсе не в каком-то воображаемом завтра. Подробности...

Европа должна сделать выбор между либерализмом и безопасностью

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Франция захотела поставить заслон распространению радикального исламизма. Фактически она пошла по пути Австрии и Дании, уже принявших ряд похожих законов. Однако меры на уровне отдельных государств мало что дадут – для этого нужны действия на уровне Евросоюза. Подробности...
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Донбассу поможет опыт войны в Боснии

Грузия хочет рулить всем Кавказом

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Последний шанс Трампа

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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом

Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во второй карабахской войне – по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением и приветствовали ее в том числе флагами Турции
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КамАЗ представил серийный городской электромобиль «Кама-1»

На выставке «Вузпромэкспо» презентован первый предсерийный образец электрического смарт-кроссовера «Кама-1». Это совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета и ПАО «КамАЗ». Электромобиль рассчитан на четырех пассажиров и может развивать скорость до 150 км/ч
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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19:06
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Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
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18:00

В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
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    Роскосмос рассекретил документы к юбилею первой посадки на Венеру

    15 декабря 2020, 06:23

    Текст: Алина Назарова

    Роскосмос к 50-летию посадки межпланетной автоматической станции «Венера-7» на поверхность Венеры обнародовал документы по подготовке аппарата к полету.

    «Полвека назад, 15 декабря 1970 года, советская автоматическая станция «Венера-7» совершила первую в истории мягкую посадку на поверхность соседней к Земле планеты Венера и отправила с нее назад радиосигналы. Это достижение стало итогом десятилетней работы», – говорится на сайте Роскосмоса. Там же можно посмотреть приказы министра общего машиностроения, письма ученому секретарю Межведомственного научно-технического совета, протоколы заседаний этого совета, заключения государственных и экспертных комиссий, фотографии и другие документы.

    Так, основными отличиями спускаемого аппарата «Венеры-7» от ее предшественницы, которая перестала передавать информацию за 18 км до поверхности, стали повышенная теплоизоляция, новый высотометр, изоляционный материал, измененный корпус, который смог выдерживать большее давление. В результате масса автоматической станции увеличилась до 500 кг. Спускаемый аппарат «Венеры-6» весил 380 кг. В качестве астрономической даты запуска рассматривался август 1970 года, передает ТАСС.

    Согласно опубликованным документам, во время создания автоматической станции предприятию-изготовителю неоднократно предъявлялись претензии. В частности, в приказе министра общего машиностроения от 3 февраля 1970 года руководство завода им. Лавочкина обвиняется в недостаточном внимании к объекту. «Отсутствие должного внимания со стороны руководства завода (тт. (Алексей) Милованов, (Георгий) Бабакин) к изготовлению объектов В-70 и недостаточно проработанная схема обеспечения испытаний экспериментальных объектов материальной частью привели к задержке проведения ряда экспериментальных работ по этому объекту», – говорится в документе.

    Тем же приказом руководству завода было предписано представить уточненный график изготовления аппарата, который предполагает своевременное завершение экспериментальных работ. В конце мая 1970 года в повестке дня заседания коллегии министерства общего машиностроения отмечается, что руководство завода им. Лавочкина не обеспечило устранение замечаний после рассмотрения конструктивных и схемных решений экспертной комиссией. В свою очередь Милованов и Бабакин заявили, что «все замечания по объекту В-70, сделанные Межведомственной экспертной комиссией, будут реализованы до отправки объекта на полигон».

    В июне 1970 года прошло заседание государственной комиссии. На нем генеральный конструктор завода им. Лавочкина Бабакин доложил о завершении испытания. «Проведен полный цикл наземных испытаний. Объем испытаний достаточный для выхода на летные испытания, согласован с ЦНИИмаш и Минобороны», – говорится в протоколе заседания.

    Бабакин уточнил, что незаконченными остались только вертолетные испытания, а также проверки бортовых источников тока, которые планировалось завершить месяцем позже. «Считаю, что выполненный объем испытаний <…> позволяет осуществить пуски в намеченные даты», – подытожил Бабакин.

    В конце июля Госкомиссии было доложено о повреждении кабелей аппарата. Специалисты заменили жгуты и доработали крепления кабелей. Во время того же заседания разработчиков всех систем обязали провести подробный анализ прошедших испытаний.

    «Венера-7» была выведена на орбиту при помощи ракеты- носителя "Молния-М" с космодрома Байконур 17 августа 1970 года. Полет до поверхности у нее занял чуть менее четырех месяцев.

    На поверхности «Венеру-7» ожидали жесткие условия – давление около 100 атмосфер и температура почти 500 градусов по Цельсию. При входе аппарата в атмосферу у него отказал телеметрический коммутатор, поэтому он передавал только информацию об окружающей температуре. «По косвенным признакам (времени снижения спускаемого аппарата в атмосфере, длине траектории спуска, скорости и характеру изменения передаваемых с него данных) ученым удалось составить профиль соответствия окружающей температуры высоте до поверхности планеты», – уточнили в Роскосмосе.

    В итоге непосредственно на планете автоматическая станция проработала около 20 минут, после чего внутренняя аппаратура нагрелась до 500 градусов и перестала работать. После завершения миссии главным конструкторам завода им. Лавочкина и НИИ приборостроения Георгию Бабакину и Михаилу Рязанскому было поручено «провести тщательный анализ работы систем объекта В-70 и разработать перечень мероприятий по выявлению и устранению причин отказов, имевших место при полете станции», – говорится в приказе министра общего машиностроения.

    Несмотря на отказ части научной аппаратуры, было принято решение премировать предприятия, которые были задействованы в создании станции, совершившей первую в истории мягкую посадку на Венеру, а программу изучения этой планеты продолжить.


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