Налоговое соглашение с Люксембургом внесено на ратификацию в Госдуму

Правительство России вносит на ратификацию в Государственную думу протокол о налоговом соглашении с Люксембургом, позволяющий избежать двойное налогообложение и предусматривающий повышение до 15% налогов с дивидендов и процентов.

«В ближайшее время проект федерального закона о ратификации протокола будет внесен в Госдуму. После одобрения нижней палаты парламента его рассмотрит Совет Федерации и утвердит президент», – сообщается на сайте кабинета министров.

Отмечается, что в ряде случаев в отношении доходов с дивидендов будет применяться льготная ставка в размере не более 5%. Так, в перечень исключений внесены институциональные инвестиции и публичные компании, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении. Изменения в соглашение не затронут процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний, займам, предоставляемым иностранными банками, уточняется в сообщении.

Протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения Россия и Люксембург подписали в начале ноября 2020 года. Он предусматривает повышение ставки налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.

В ноябре Россия и Люксембург подписали протокол по изменению соглашения об избежании двойного налогообложения.

В начале декабря голландская сторона представила России собственные предложения по вопросу изменения налогового соглашения.