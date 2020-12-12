Ким Ки Дука решили кремировать в Латвии

Умершего в Латвии из-за коронавируса южнокорейского режиссера Ким Ки Дука кремируют в Риге. Урну с прахом покойного перешлют на родину.

Родственники покойного южнокорейского режиссера Ким Ки Дука заявили, что он будет кремирован в Латвии. Такое решение принято из-за того, что его тело крайне сложно доставить на родину в условиях пандемии. Урну с прахом затем планируется переслать в Южную Корею. Организацией кремации займется южнокорейское посольство в Риге, передает ТАСС.

Ким Ки Дук прибыл в Латвию через Эстонию из Санкт-Петербурга. По неофициальной информации, в планах известного режиссера было приобретение дома в Юрмале и оформление вида на жительство, однако на запланированную встречу режиссер так и не явился. С 5 декабря он не выходил на связь, а в ночь на 11 декабря умер в больнице от осложнений в связи с заболеванием.

Ким Ки Дук – известный южнокорейский режиссер и сценарист. Лауреат Венецианского кинофестиваля за фильмы «Пьета» и «Пустой дом», Каннского кинофестиваля за фильм «Ариран», Берлинского кинофестиваля – за ленту «Самаритянка». Также известен как автор фильмов «Весна, лето, осень, зима и снова весна», «Натянутая тетива», «Время», «Вздох».