Ким Ки Дук умер в Латвии от коронавируса

Корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер в Латвии от осложнений коронавируса.

«Лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, режиссер Ким Ки Дук приехал в Латвию 20 ноября, а начиная с 5 декабря не выходил на связь, – рассказал порталу Delfi директор ArtDocFest/Riga Виталий Манский. В пятницу поступила информация о том, что режиссер умер в больнице в 1.20 от осложнений COVID-19.

В Латвию режиссер прибыл через Эстонию из Санкт-Петербурга. По неофициальной информации, в планах известного режиссера было приобретение дома в Юрмале и оформление вида на жительство, однако на запланированную встречу режиссер так и не явился. Его коллеги подняли тревогу и начали поиск по больницам, который был затруднен в связи с правилами по защите личных данных, отмечает портал.

Ким Ки Дук – известный южнокорейский режиссер и сценарист. Лауреат Венецианского кинофестиваля за фильмы «Пьета» и «Пустой дом», Каннского кинофестиваля за фильм «Ариран», Берлинского кинофестиваля – за ленту «Самаритянка». Также известен как автор фильмов «Весна, лето, осень, зима и снова весна», «Натянутая тетива», «Время», «Вздох».

Последние годы Ким Ки Дук был тесно связан с Россией и Казахстаном. В прошлом году он был председателем жюри Московского международного кинофестиваля, а в этом представил на нем свою новую картину «Растворяться», снятую на русском языке в Казахстане, с местными актерами и на местные деньги. Продюсером стала исполнительница главной роли Динара Жумагалиева. Ким Ки Дук также выступил в роли автора сценария и монтажера.