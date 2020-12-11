Кардиолог Минздрава предупредил о пандемии ожирения в России

Нынешняя ситуация с ростом уровня ожирения среди населения является пандемией, заявил гендиректор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов на пресс-конференции, посвященной запуску социального проекта «Не пропусти удар», направленного на поддержку здоровья после инфаркта миокарда.

«Пришел новый наш враг под названием ожирение (...). Если говорить об ожирении, то это сейчас действительно пандемия настоящая, и особенно это касается мужчин. Если у женщин уровень ожирения хоть и возрос по сравнению с первым десятилетием, то это не более чем на 10-15%, а у мужчин это трехкратное увеличение», – передает его слова ТАСС.

По словам кардиолога, причиной такого резкого скачка ожирения среди населения стало то, что люди при обыденном приеме пищи не следят за ее количеством и качеством. «Главная причина в том, что у нас утратилась граница различий между (...) обычным обедом и праздничным обедом – и по количеству пищи, и по составу пищи, и по структуре пищи. Вот со всем этим счастьем нам надо сейчас бороться», – пояснил Бойцов.

Ранее автор книг по похудению Михаил Гинзбург рассказал газете ВЗГЛЯД, что причинами ожирения являются пониженная физическая активность и неправильное питание.