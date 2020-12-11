Школьный учитель задержан в Москве по подозрению в домогательствах к ребенку

В Москве следователи задержали школьного учителя, подозреваемого в домогательствах к ребенку, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, с сентября по декабрь 2020 года учитель дополнительного образования одной из московских школ совершал действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, сообщается на сайте ведомства.

«Ребенок рассказал о случившемся родителям, которые обратились в правоохранительные органы. По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1976 года рождения, ему предъявлено обвинение», – сказала Иванова.

Следователи проверят педагога на причастность к совершению возможных аналогичных преступлений. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Отмечается, что в ближайшее время следователи намерены ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По словам источника в правоохранительных органах, потерпевшему ребенку шесть лет.

Ранее в Москве задержали мужчину, подозреваемого в домогательствах к пятикласснице на детской площадке.