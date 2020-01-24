Подозреваемый в домогательствах к пятикласснице задержан в Москве

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в домогательствах к пятикласснице на детской площадке, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Ранее СМИ сообщали, что в столичном районе Коптево мужчина, заявив девочке-подростку, что должен проверить, не употребляет ли она снюс, «обыскал» ее, касаясь интимных мест, после чего преследовал ребенка до подъезда. По информации источника в правоохранительных органах, потерпевшая девочка учится в пятом классе.

«В ходе предварительного следствия установлено, что 21 января 42-летний мужчина, находясь на детской площадке, расположенной на территории Коптевского района Москвы, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки», – передает РИА «Новости» слова Ивановой.

Мужчину задержали сотрудники столичного уголовного розыска на территории подмосковного Дмитрова. На допросе он признался, что ранее судим за совершение аналогичных преступлений.



Следователи возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», решается вопрос об аресте.