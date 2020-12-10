Лавров раскритиковал США за «гонку вакцин» от коронавируса

США и их союзники пытаются использовать ситуацию с COVID-19 в мире в своих целях, в результате чего возникла «гонка вакцин», заявил глава МИД Сергей Лавров на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политики в режиме видеоконференции.

В 2020 году все накопленные противоречия и тенденции в международной повестке усугубились, человечество оказалось не готово к этому, заявил глава ведомства, передает ТАСС.

«Один из главных уроков пандемии заключается в том, что никто не может застраховаться от такого рода трансграничных угроз. Очевидным выводом является то, что такого рода глобальные катаклизмы необходимо преодолевать, объединившись и поднявшись над конъюнктурными разногласиями. Это твердая позиция России, но, к сожалению, целый ряд стран, прежде всего американцы и их союзники, старается использовать эту ситуацию в своих геополитических интересах, ставит свои эгоистические интересы выше общечеловеческих», – сказал он.

Ряд западных стран пытаются помешать развитию новых мировых центров, добавил министр. По его словам, это заметно в ситуации вокруг «гонки вакцин». «Считаем, что, несмотря на все сложности, необходимо искать пути, чтобы объединять страны и правительства. Несмотря на то, что люди и в Америке, и в Европе страдают от коронавируса также сильно, как и граждане других стран, понимание необходимости уважительного диалога [у них] пока не наблюдается», – отметил Лавров.

Министр напомнил, что коронавирус нарушил ход жизни сотен миллионов людей, многие отрасли экономики оказались на грани коллапса, снизилась деловая активность, пострадали глобальные кооперационные цепочки и вырос уровень безработицы. «Понятно, что масштаб и инерция событий, которые мы сейчас наблюдаем в связи с коронавирусной инфекцией, пока не позволяют определить, когда же жизнь вернется в нормальное русло. Пока специалисты в сфере здравоохранения только нащупывают понимание того, где мы находимся и когда это все закончится», – указал он.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что распространение фейковых новостей об «отказе» Турции от закупок российской вакцины «Спутник V» является информационной атакой по конкурентным или политическим причинам.

Также в Фонде сообщали, что Турция продолжает переговоры с Россией по вопросу поставок вакцины «Спутник V», приведенные в ряде СМИ цитаты министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи о том, что Турция якобы не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, поскольку препарат будто бы не соответствует надлежащей лабораторной практике, являются «фейком». В Кремле подтвердили высокую эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V».