Москву удивили заявления генсека НАТО о прекращении СНВ-3 Москва и Вашингтон обсудили урегулирование на Корейском полуострове 1 декабря 2020, 18:42 Текст: Алексей Дегтярев

Замглавы МИД России Игорь Моргулов и первый замгоссекретаря США Стивен Биган по телефону обсудили урегулирование ситуации на Корейском полуострове. «Обсуждались текущая ситуация вокруг Корейского полуострова и перспективы комплексного урегулирования проблем субрегиона», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Ранее США ввели санкции против трех российских организаций: это «Авиазапчасть», акционерное общество «Элекон» и компании Nilco Group. Фирмы, по версии Вашингтона, якобы нарушили американское законодательство о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии. В МИД России объяснили введение санкций против трех российских компаний конъюнктурными мотивами.

