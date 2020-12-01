Жена Яшина дала концерт, нарушив антикоронавирусные ограничения

Пользователей Twitter возмутил концерт супруги московского депутата муниципального округа Красносельский Ильи Яшина, солистки группы «АлоэВера» Веры Мусаелян, во время которого не были соблюдены меры безопасности по борьбе с коронавирусом.

Массовое мероприятие состоялось 28 ноября в петербургском клубе «Морзе», пишет издание «Блок».

Подписчики соцсети указали на то, стулья в зале были расставлены, однако организаторы совершенно не следили за тем, чтобы зрители сидели на них. Кроме того, не соблюдалась социальная дистанция, а многие поклонники певицы находись без масок либо надели их просто для вида.

«Расстановка стульев, на которых никто не сидит, маски на подбородке – все для галочки. Не можешь организовать мероприятие с соблюдением карантинных мер? Не удивляйся негативной реакции со стороны общественности», – написал пользователь с ником ((Mo4O11))).

«Совершенно социально безответственная позиция. Так же, как и писать, что требования властей были соблюдены, когда это оказалось удобно вам, а в остальных случаях критиковать власть», – возмутился пользователь под ником Gennady Roshchupkin.

Блогер Илиас Меркури в своем Telegram-канале тем временем обратил внимание, что юрист Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального Александр Головач раскритиковал за несоблюдение ограничений концерт Басты (Василия Вакуленко), однако про жену Яшина «тактично промолчал».

Концерт, во время которого не соблюдались антикоронавирусные ограничения, также вызвал недоумение у медиков, которые заявили, что Мусаелян «плюнула им в лицо». «Будьте так добры, лечите себя сами. Не забирайте ИВЛ и медиков у тех, кто сидит дома, а не шляется по концертам, и уж тем более, не устраивает их. Вы – гниль. Концерт на крови и костях», – заявила omeliya, которая работает в скорой помощи.

Мусаэлян в свою очередь ретвитнула пост, в котором говорится, что закон обязывает организаторов расставлять стулья, но никто не обязан на них сидеть. Также она заявила, что каждый сам несет за себя ответственность. «Риски обозначены заранее, каждый решает для себя сам и не*** (незачем - прим. ВЗГЛЯД) нам указывать, как нам жить, когда мы ничего не нарушаем», – ответила певица.

Между тем постоянный автор интернет-издания «Медуза» и частый гость радиостанции «Эхо Москвы» Евгений Фельдман сравнил жену депутата с наркоторговцами. «Забавно, что наркоторговцы примерно так же оправдывают себя. Ну, а чего, все взрослые люди, а наш товар приносит им счастье. Разве что постановлений у наркоторговцев нет», – прокомментировал он.

В Санкт-Петербурге из-за ситуации с коронавирусом вступили в силу ограничения, которые касаются наполняемости концертных залов, театров и кинотеатров. Залы должны быть заполнены не более чем на 25% от общего числа зрительских мест. Исключения касаются мероприятий, билеты на которые были проданы до подписания постановления о новых ограничениях, то есть до 18 ноября.

Напомним, комитет по культуре сообщал, что состоится проверка в связи с жалобами в соцсетях на концерт рэпера Басты (Василия Вакуленко) в Петербурге. В соцсетях возмутились тем, что зрители на концерте, как утверждается, нарушали ограничения, введенные из-за коронавируса. Президент Национальной ассоциации заслуженных врачей России Виктор Егоров призвал контролирующие органы провести проверку по факту нарушения противоэпидемиологических требований. Беглов пригрозил организаторам концертов ужесточением санкций. Кроме того, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, академик РАН Николай Брико раскритиковал организаторов концертов в Петербурге за безответственность.